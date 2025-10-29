Джордж Р. Р. Мартин съди OpenAI, след като ChatGPT предложи продължение на „Игра на тронове“

Според съдията Сидни Стайн, идеите на ChatGPT са нарушение на авторските права на писателите

"Игра на тронове" е едно от най-ивестните произведения на Джордж Р. Р. Мартин, спечелило фенове на фентъзи жанра по цял свят. Наскоро чатботът на OpenA направи разработка на творбата и авторът заведе дело срещу компанията като твърди, че изкуственият интелект е използвал техни произведения без разрешение за обучение на езикови модели, предава Business Insider.



Федерален съдия в САЩ даде зелена светлина на колективен иск срещу OpenAI, след като прочете част от фенска версия на „Игра на тронове“, генерирана от ChatGPT. Според съдията Сидни Стайн, идеите, създадени от ChatGPT за продължение на поредицата „Песен за огън и лед“, може да представляват нарушение на авторските права на писателите.

В постановлението, издадено в понеделник, Стайн отбелязва, че „разумен съдебен състав би могъл да установи, че предполагаемо нарушаващите произведения са съществено подобни на тези на ищците“, се посочва в 18-страничното решение на федералния съд в Манхатън.

Делото обединява няколко колективни иска, заведени от Мартин, Майкъл Шейбон, Та-Нехиси Коутс, Джиа Толентино и Сара Силвърман срещу OpenAI и Microsoft. Авторите твърдят, че компаниите са използвали техните книги без разрешение, за да обучават големи езикови модели, които създават текстове, силно напомнящи на защитените им произведения.



В решението си съдия Стайн разглежда една от подканите, представени от адвокатите на авторите като доказателство. В нея потребител моли ChatGPT да „напише подробен план за продължение на ‘A Clash of Kings’, различно от ‘A Storm of Swords’ и насочващо историята в друга посока“. Отговорът на чатбота започва с думите: „Разбира се! Нека си представим алтернативно продължение на ‘A Clash of Kings’, което се отклонява от събитията в ‘A Storm of Swords’. Ще го наречем ‘A Dance with Shadows’.“

Чатботът предлага няколко сюжетни линии – откриване на „древна магия, свързана с дракони“, поява на „далечна роднина на Таргариените“ на име Лейди Елара, която оспорва Железния трон, както и „отцепническа секта на Children of the Forest“. Според съдията тези детайли са достатъчно конкретни, за да оправдаят продължаването на колективния иск за нарушение на авторски права.

На този етап представители на OpenAI и Microsoft не са коментирали решението. Стайн подчерта, че на по-късен етап ще се произнесе дали компаниите могат да се възползват от защитата „справедливо ползване“.

