Кой е най-добрият Google Pixel телефон за покупка?

Това са най-добрите модели

Телефоните Google Pixel имат водещи в индустрията функции – камери, получават бързи софтуерни защитни актуализации директно от Google, както останалите телефони, и са на конкурентни цени. Но кой от новите телефони Google Pixel трябва да купите? Pixel 9a ? Pixel 10 ? А какво ще кажете за безумно скъпия Pixel 10 Pro Fold ?

Ето какво препоръчват от Wired:

Най-добрият телефон за повечето хора

Снимка: Google

Pixel 9a на Google е всичко, от което повечето хора се нуждаят. 6,3-инчовият екран може да не е толкова компактен, колкото на предшественика си , но не се усеща твърде голям. Има нов дизайн, който придава на серията A собствен вид, въпреки че цветовете на ириса и божура са малко по-силни. В черно или бяло, телефонът е доста скучен. Поне получавате модул на камерата, който не стърчи.

OLED екранът става по-ярък от всякога и има честота на опресняване от 120 Hz за плавни анимации (предимство, което Apple все още ограничава до своите Pro iPhone ). Чипсетът Tensor G4 на Google захранва всичко, както и при миналогодишната флагманска серия Pixel 9. А производителността е почти идентична – плавна и бърза, независимо дали става въпрос за игри или многозадачност.

Недостатъкът е, че Pixel 9a има само 8 гигабайта RAM, така че две функции на Pixel 9 не са налични: приложението Pixel Screenshots, което използва изкуствен интелект за организиране на вашите екранни снимки, и Call Notes, което предоставя текстово обобщение на вашите телефонни разговори. Това са полезни функции, така че е жалко, че не са налични, но това не е пречка.

В противен случай получавате всички същите функции на камерата от флагмана Pixel 9, включително Add Me, Reimagine, Best Take и подобрения Audio Magic Eraser . 48-мегапикселовата камера е допълнена от 13-мегапикселова ултраширокоъгълна и 13-мегапикселова селфи камера и всички те са надеждни. След сравнение с Pixel 10 , камерата не е кой знае колко различна.

Най-добър ъпгрейд

Снимка: Google

Ако искате най-доброто, което Google предлага, тогава изберете Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL . Pixel 10 Pro XL има няколко малки разлики, които го поставят една крачка пред Pixel 10 Pro, но тези устройства са до голяма степен еднакви и имат няколко хардуерни и софтуерни подобрения спрямо Pixel 10.

OLED дисплеите могат да увеличат честотата на опресняване от 1 до 120 Hz , което означава, че са по-ефективни и могат да пестят живота на батерията. Тук има повече RAM памет (16 GB), така че можете да очаквате по-добра производителност, особено ако жонглирате с множество задачи. В комбинация със системата за охлаждане с парна камера, тези телефони ще могат да играят по-взискателни игри за по-дълъг период без прекалено много заеквания и няма да се затоплят толкова много. Изкарах графиката на Wuthering Waves , една от най-взискателните Android игри в момента, и имах солидно изживяване, въпреки че все още не работи толкова гладко, колкото на Samsung Galaxy S25 или iPhone 16.

Подобно на Pixel 10, моделът с 256 GB използва стандарта UFS 4, но по-високите нива на съхранение използват по-нова зонирана UFS 4 технология. Според съобщенията, тя осигурява още по-бързо стартиране на приложения и би трябвало да е по-отзивчива, въпреки че подобренията може да са толкова незначителни, че може да не ги забележите. Зонираната UFS технология предполага, че осигурява по-добра дългосрочна производителност на системата за флаш съхранение, което е добра новина, ако планирате да използвате телефона си дълго време .

Моделите Pixel 10 Pro са единствените, които поддържат новата функция Pro Res Zoom на Google. От 6X до 30X, ще се използва Super Res Zoom, по-старата технология, която заснема множество кадри и ги обединява за по-резки цифрово увеличени снимки. Pro Res Zoom се включва от 30X до 100X и добавя генеративен изкуствен интелект. Изкуственият интелект ще добави това, което смята, че трябва да бъде в изображението, за да запълни някои от празнините, и независимо как се чувствате по този въпрос, резултатът е впечатляващ и шокиращо остър.

Сгъваемата версия

Снимка: Google

Pixel 10 Pro Fold споделя много от новите хардуерни спецификации на гореспоменатата серия Pixel 10 и това е единственият сгъваем телефон с IP68 степен на устойчивост на прах и вода , да не говорим за безжичното зареждане Qi2 за лесно магнитно закрепване. Google също така твърди, че може да издържи над 10 години сгъване благодарение на пантата без зъбчатка . Има известна истина в тези твърдения за издръжливост, защото вече съм изпускал този телефон на асфалт два пъти и той се отърва само с леки драскотини по рамката. Ура!

За съжаление, за разлика от сгъваемите телефони на Samsung и Honor , това устройство, подобно на книга, си остава малко тромаво. Доста е тежко и малко тромаво за използване. Google го нарича и „Pro“ телефон, но всъщност той няма много от професионалните функции на Pixel 10 Pro. Например, сензорите на тройната камера не са толкова добри, няма охлаждане с парообразна камера и нямате достъп до Pro Res Zoom или Video Boost. Все още може да прави отлични снимки, имайте предвид, че за $1799 очаквам паритет с по-евтините Pro

