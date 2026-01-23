6 ключови промени, които да очаквате за телефоните с Android през 2026 г.

Очаква ли се поскъпване на телефоните с Android?

Едва първият месец на 2026 г., а вече имаме поне три нови телефона с Android. Два бяха представени на CES 2026 - изненадващият Clicks Communicator в стил BlackBerry и Samsung Galaxy Z TriFold, който технически дебютира в Южна Корея през декември.

Междувременно Honor пусна на пазара Magic 8 Pro в световен мащаб, един от първите първокласни класически телефони с форма на шоколад за 2026 г. С напредването на годината се очакват още телефони с Android, включително серията Galaxy S26, която се очаква да пристигне още през февруари.

Промените, през които ще преминат телефоните с Android през 2026 г

Основният аргумент за продажба на телефоните с Android през 2026 г. остава изкуственият интелект. Въпреки това AI не е едниствената голяма промяна, която се очаква през новата година. От по-големи батерии и нова силициево-въглеродна технология до сгъваеми телефони.

Преди всичко това обаче, трябва да се спомене една от най-неприятните тенденции за потребителите: новите телефони с Android може да са по-скъпи от очакваното. Парадоксално, част от причината се крие именно в „безплатните“ функции на изкуствения интелект. Усъвършенстваните инструменти за изкуствен интелект изискват облачна обработка и огромна инфраструктура, а компаниите, разработващи изкуствен интелект, масово изграждат центрове за данни, използвайки същите компоненти като мобилната индустрия.

Това води до покачване на цените на RAM и NAND паметта, което оказва допълнителен натиск върху производителите на телефони, а част от тези разходи биха могли да бъдат прехвърлени върху крайните клиенти, включително тези, които търсят по-достъпни модели.

Мобилни телефони с RAM

Една от най-големите промени ще бъде увеличението на цените на RAM паметта и паметта за съхранение. Доклади от края на 2025 г. показват, че три компонента ще станат по-скъпи през 2026 г.: висок клас чипове, RAM памет и памет за съхранение. RAM паметта и NAND паметта са тези, които са най-пряко засегнати от бума на изкуствения интелект. Цените на паметта са се увеличили с до 50% през последната година и увеличението продължава.

Това може да означава, че производителите ще ограничат количеството памет в телефоните, така че флагманските модели ще останат на 12 GB, вместо да преминат към 16 GB, докато устройствата от среден клас може да спрат на 8 GB. Най-евтините телефони може да бъдат най-засегнати, като цените им варират от 4 GB RAM или повече.

От друга страна, батериите най-накрая биха могли да се превърнат в голямо предимство. Силиконово-въглеродните батерии позволяват значително по-висок капацитет, без да се увеличава дебелината на телефона. Honor Magic 8 Pro в китайската версия има батерия от 7200 mAh, докато глобалният модел има батерия от 6270 mAh с поддръжка на 100 W кабелно зареждане и 80 W безжично зареждане. Тази технология може да стане стандарт през 2026 г., а телефоните с 8000 mAh батерии вече не изглеждат като далечно бъдеще.

Сгъваемите телефони

Сгъваемите телефони биха могли да изпитат нова вълна на популярност. Очакваната поява на първия модел iPhone със сгъваем екран би могла да увеличи интереса към целия пазар. Говори се за екрани без видимо сгъване и различни съотношения на страните, които предлагат изживяване, подобно на устройствата „iPad mini“. Анализаторите прогнозират ръст в доставките на сгъваеми телефони от около 10% през 2026 г., именно благодарение на навлизането на „Apple“ в тази категория.

Изкуственият интелект ще бъде още по-дълбоко интегриран в системата през 2026 г. Нови чипове, като Snapdragon 8 Elite Gen 5, ще позволят на усъвършенстваните AI агенти да обработват снимки, да управляват настройки и да използват гласови команди. Android 17, който се очаква по-късно тази година, ще донесе редица подобрения в цялата система, включително нови визуални елементи, допълнителни опции за заключен екран, подобрен тъмен режим, по-интелигентни известия и по-добър родителски контрол.

И накрая, екосистемата на Android се разширява далеч отвъд смартфоните. Платформата Android XR за интелигентни очила и носими устройства, както и планираното обединение на Android и ChromeOS, показват, че Google иска Android като основа за цяла гама от устройства. Режимът за настолни компютри на Android, подобен на Samsung DeX, може да играе по-голяма роля, особено при устройства с големи или сгъваеми екрани, съобщи BGR.

