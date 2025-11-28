БФБ посреща най-мащабната банкова облигационна емисия

Емисията се състои от 3-годишни облигации

Търговията с най-голямата емисия MREL облигации в България (60 млн. евро), издадена от tbi bank, започна днес на Българската фондова борса (БФБ). Традиционно, церемонията по биене на камбаната беше отбелязана в първия ден от старта на търговията от изпълнителните директори на Борсата, доц. д-р Маню Моравенов и на tbi bank, Лукас Турса, съобщават от БФБ.

Емисията се състои от 3-годишни облигации (с опция за обратно изкупуване една година по-рано), с годишна лихва от 7%. Борсовият код, под който ще се търгува емисията, е TBIF.



„Листването на най-голямата MREL емисия у нас е силен знак за зрелостта и развитието на дълговия сегмент на капиталовия ни пазар. На годишна база отчитаме осезаем ръст на пазара на облигации на БФБ – както по брой емисии, така и по обем на набраното финансиране. За последните 2 години облигационните емисии са Борсата са нараснали два пъти. Интересът на инвеститорите към подобни инструменти се увеличава и това дава на българските компании и банки реална алтернатива за устойчиво финансиране“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса.





Снимка: БФБ

„Горди сме с подкрепата, която оказваме за развитието на местната общност от инвеститори и за изграждането на доверие в българския капиталов пазар. Влязохме в него преди четири години с първия ни публичен подчинен дълг и оттогава излизаме на пазара почти всяка година, с все по-добри резултати. Само през тази година пласирахме близо 100 милиона евро. Това е страхотно постижение за екипа ни и силен знак за доверие от инвеститорите. Определено няма да спрем дотук“, каза и изпълнителният директор на tbi bank, Лукас Турса.



През последните 4 и половина години банката се утвърди като лидер на българския пазар на публични облигации. През 2025 г. tbi bank набра допълнително и 34 млн. евро от местния публичен пазар, предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави инструменти по отношение на падежа и доходността.



MREL представляват банкови облигации, отговарящи на регулаторното изискване за Минимално изискване за собствени средства и допустими пасиви.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN