От 15 януари влизат в сила нови правила за нотариалните актове

Това е стъпка във войната с имотната мафия, казва министърът на правосъдието Георги Георгиев

Министерският съвет прие промени в Правилника за вписванията, които от 15 януари 2026 г. ще ограничат издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от актовете, вписани в имотния регистър, пише lex.bg.

Всякакъв вид преписи на актове за собственост ще бъдат издавани на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване. Право да ги искат ще имат и нотариусите и техните служители, адвокатите, младши адвокати и адвокатските сътрудници, частните съдебни изпълнители и техни служители.

Всички останали ще трябва да обосновават правен интерес. Въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи съдията по вписванията ще преценява наличието на такъв интерес за всеки конкретен случай.

В правилника примерно се изброяват най-честите хипотези, когато е налице правен интерес. Сред тях са: водене на преговори за придобиване на недвижим имот – въз основа на предварителен договор с отчуждителя, кореспонденция, друго; осъществяване на посреднически услуги за придобиване на недвижим имот – въз основа на договор с възложителя на услугата, друго; арендуване или наемане на недвижим имот за срок, по- дълъг от една година – въз основа на договор, кореспонденция и др.

„Това е поредна стъпка във войната с имотната мафия и гарантиране правото на собственост на гражданите“, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев. И допълни, че част от измамите с недвижими имоти се извършват заради възможността всеки да получи свободно копие от нотариалните актове на имотите на друго лице.

„Това, което правим, за да гарантираме публичността и работата на разследващите журналисти е, че от 15 януари 2026 г., когато влизат в сила промените, в електронната справка вече ще фигурира и цената на сделката“, каза Георгиев.

Министърът на правосъдието е възложил и разработването на изцяло нова електронна услуга – всеки ще може да заяви получаване на електронно известие, когато някой е правил справки за негов имот или е искал преписи от вписани актове. Предвижда се новата услуга да заработи напролет.

„Това ще даде възможност гражданите в ранна фаза да са информирани за интереса към имота им и, ако имат притеснения, да сезират компетентните органи“, каза Георгиев.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN