ЕС може да наложи глоба на платформата X - какви са причините?

Брюксел може да наложи дългоочакваната глоба на X, социалната мрежа на Илон Мъск, още преди края на годината – две години след старта на разследване, което поставя на изпитание решимостта на ЕС да прилага правилата за онлайн платформите. От декември 2023 г. бившият Twitter е обект на първото официално разследване в рамките на регламента за цифровите услуги (DSA) – ключов закон, приет с цел ограничаване на незаконното и рисково интернет съдържание и налагащ по-строги изисквания към големите платформи в ЕС като X, Meta и TikTok. През юли 2024 г. Комисията публикува предварителните си констатации и предупреди, че X е изправена пред финансова санкция за няколко нарушения, предава БГ НЕС.

Въпреки това глобата все още не е наложена, тъй като Комисията не е определила нито санкция, нито дата за приключване на разследването, съобщава АФП. Международната обстановка също не благоприятства подобна стъпка, американските технологични компании се възползваха от повторното влизане на Доналд Тръмп в Белия дом, който многократно ги защити от европейските регулации, обвинявайки ЕС в несправедлив натиск. Илон Мъск, собственикът на X, бе сред най-близките му съюзници до внезапното им раздалечаване през юни.

Оттогава Вашингтон не смекчи реториката си спрямо Брюксел и през септември критикува наложената на Google глоба от близо 3 милиарда евро. На 24 септември американският министър на търговията Хауърд Лутник дори призова ЕС да „пребалансира“ своите цифрови правила, ако желае намаляване на американските мита върху стоманата, настоявайки също за „решаване на старите текущи разследвания“. Европейските лидери обаче потвърдиха, че подобни изявления няма да влияят на прилагането на европейското законодателство.

Сега изглежда, че Брюксел се приближава към финализиране на случая и глоба може да бъде обявена до края на годината – освен ако преговорите около войната в Украйна не накарат Комисията да отложи решението, за да избегне напрежение със САЩ. Комисията отказва да посочи график, но заместник-председателят, отговарящ за технологичната автономия, Хена Вирккунен, намекна този месец, че някои от текущите разследвания може да бъдат финализирани в следващите седмици, включително и това срещу X.

Освен момента на обявяване, Брюксел трябва да определи и размера на потенциалната глоба. Според DSA санкциите могат да достигнат до 6% от годишния глобален оборот на доставчика на съответната услуга. Тук Комисията трябва да реши дали „доставчик“ е единствено X или всички компании на Мъск, включително Tesla, което би увеличило значително размера на санкцията. Говорител на Комисията подчерта, че ЕС има време да вземе решение по този въпрос до етапа на окончателното решение.

Глобата ще се отнася само до нарушенията, за които X беше официално уведомена през юли 2024 г. – заблуждаване на потребителите със сините отметки, предназначени да удостоверяват източниците на информация, недостатъчна прозрачност на рекламите и нарушаване на правилата за достъп на одобрени изследователи до вътрешни данни. Междувременно ЕС разшири разследването си и с подозрения за неспазване на задълженията относно незаконно съдържание и дезинформация, но тези допълнителни линии все още не са приключени.

