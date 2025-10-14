Над 23 долара на час: Amazon ще наеме 250 хил. работници за празничния сезон

Компанията ще наема хора както на пълен, така и на непълен работен ден

Amazon обяви, че възнамерява да наеме 250 000 служители за предстоящия празничен сезон в своите логистични и транспортни мрежи в САЩ. Това е същият брой сезонни работници, които компанията привлече и през последните две години, тъй като се подготвя за очакван ръст в поръчките около празниците, предава CNBC.

Съобщението беше направено в понеделник, на фона на опасения, че американските потребители ще бъдат по-въздържани при харченето през този сезон. Причина за тази предпазливост е очакваното въздействие на търговските мита, наложени от президента Доналд Тръмп.

Миналата седмица анализатори от Adobe Analytics прогнозираха, че ръстът на онлайн продажбите по време на празниците ще бъде по-слаб спрямо предходни години. Въпреки това се очаква електронната търговия да продължи да превъзхожда общия темп на растеж на продажбите.

Търговските мита върху китайския внос, наложени наскоро от администрацията на Тръмп, вероятно няма да окажат значително влияние върху празничните продажби, тъй като по-голяма част от сезонните стоки вече се намират в страната.

От Amazon обявиха, че ще наемат хора както на пълен, така и на непълен работен ден, предлагайки стартова заплата от 23 долара на час с включени осигуровки. Сезонните работници ще получават средно над 19 долара на час. Миналия месец компанията съобщи, че е отделила над 1 милиард долара за увеличаване на заплатите и намаляване на разходите за здравни услуги за своите служители в логистиката и транспорта в САЩ.

