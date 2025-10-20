Голямо прекъсване: Roblox, Snapchat, Canva не работят

Вижте всички приложения, които са се сринали

Уебсайтът DownDetector, който открива проблеми с уебсайтове и приложения, е залят от сигнали от потребители. Сред тях се съобщава за проблеми със Snapchat, Duolingo, Canva и приложението за съобщения Signal. Твърди се, че причината са проблеми с Amazon Web Services (AWS).

Проблеми с работата на много уебсайтове и приложения започнаха около 9 часа сутринта.

Кои приложения не работят?

Някои от най-широко използваните приложения внезапно спряха да работят. Според уебсайта DownDetector, проблеми възникват с приложения като Snapchat и Duolingo, както и с приложението за съобщения Signal, инструмента за графичен дизайн Canva и др.

Sky News пишат, че проблемите изглежда са свързани с Amazon Web Services (AWS), компанията, която предоставя инфраструктурата, захранваща голяма част от съвременния интернет. Компанията заяви на уебсайта си, че наблюдава увеличение на грешките и забавянията в няколко от услугите си.

Ето кои приложения не работят, според DownDetector:

Ето един голям списък с всичко, което показва проблеми в Down Detector. Той включва всичко - от онлайн игри (Clash Royale и Roblox) до данъчните власти на Обединеното кралство:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go.

AWS се описва като „най-цялостната услуга за съхранение в облак в света“, предоставяйки на бизнеса достъп до сървъри, бази данни и хранилища, без да е необходимо да изгражда собствена инфраструктура.

AWS се използва от милиони бизнеси, така че всеки срив може да има огромно въздействие. Няма незабавни коментари относно прекъсването.

Според съобщенията, най-много проблеми се наблюдават в САЩ, концентрирани в щата Вирджиния, който се смята за център на центрове за данни. Но проблемите засягат потребители по целия свят – уебсайтът за проследяване Down Detector показва сигнали от почти всякъде, от различните засегнати приложения. У нас някои услуги също са засегнати.

