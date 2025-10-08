Предлагат забрана за използването на думи като "хамбургер" и "шницел" за веган продукти – какво означава това?

Подобна забрана може да има икономически негативен ефект

Растящият натиск за забрана на наименования като „веган стек“, „растителен бургер“ и „веган шунка“ отново разпали напрежение между животновъди и производителите на растителни алтернативи в Европа, пише France 24.

След като Съдът на ЕС наскоро разреши растителни продукти да се наричат „стек“, Европейската комисия сега разглежда предложение за забрана на 29 месни термина върху етикетите на такива храни – включително „говеждо“, „пилешко“, „бекон“, „ребра“ и „бутчета“. Мотивът е да се гарантира по-голяма прозрачност за потребителите и да се съхрани културното и историческото значение на традиционната месна терминология.

Но критиците предупреждават, че мярката ще спъне иновациите в хранителната индустрия и ще постави Европа в противоречие с глобалните тенденции към растителни протеини.

Разделен континент

Опасенията за климатичните ефекти от животновъдството през последните години насочиха все повече европейци към вегетариански и веган продукти. Но според фермерите и техните политически представители, растителните продукти, които имитират месо, подкопават сектора и заблуждават потребителите.

„Това не е наденица и не е стек. Нека наричаме нещата с истинските им имена“, заяви евродепутатът Селин Имарт, която настоява подобни термини да бъдат забранени за продукти без животински произход.

Имарт твърди, че забраната е справедливо продължение на вече действащите правила, които ограничават използването на млечни термини като „мляко“ и „сирене“ за растителни продукти.

Предложението все още е далеч от реализация. Дори Европейският парламент да го подкрепи, то ще трябва да бъде одобрено и от 27-те държави членки.

Лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер вече обяви, че това „не е приоритет“ за формацията му.

„Хората не са глупави, когато избират продуктите си“, коментира Вебер.

Индустрията отвръща на удара

От другата страна на дебата производителите на растителни храни и търговските вериги предупреждават, че ограничението ще въведе объркване, а не яснота.

„Настоящата система не вреди на фермерите – тя просто помага на потребителите да разберат какво купуват и как да го използват“, коментира Никола Швайцер, директор на френската марка La Vie, която доставя растителен „бекон“ на Burger King.

В Германия, най-големия пазар за растителни алтернативи в Европа, вериги като Lidl и Aldi предупредиха, че подобна забрана може да има икономически негативен ефект и да затрудни информирания избор на клиентите.

