Ключова марка смартфони напуска пазара в Европа

Марката смартфони „убиец на флагмани“, е почти мъртва

В продължени на месеци в технологичните среди се говореше за смъртта на марката телефон, която бе създадена, за да детронира Apple и Samsung – OnePlus. Преди дни стана ясно, че телефонът вече няма да се предлага своите продукти в САЩ или в Европа.

След повече от десетилетие продажби на смартфони, фирмата се оттегля на вътрешния си пазар, оставяйки дългогодишния си партньор Oppo сам.

Новината идва от Oppo, кошнж споделят научноизследователска и развойна дейност, софтуер и задкулисни бизнес отдели с OnePlus от 2022 г. Това беше „стратегическо решение да съсредоточим усилията си“ и очевидно не беше продиктувано от по-голямата фирма. Това прави OnePlus 15 и OnePlus 15R последните два телефона, продадени официално в САЩ, пише CNET.

Труден момент за компанията

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Това е труден момент за марките смартфони, като комбинацията от ограничено предлагане на памет и рекордно високи цени на паметта принуждава производителите на телефони да увеличат цените си повсеместно. Според IDC , световните доставки на смартфони са намалели спрямо предходната година през първото тримесечие на 2026 г., прекъсвайки серията от растеж, която пазарът наблюдаваше от средата на 2023 г. Тази седмица Counterpoint Research публикува данни, които сочат, че доставките на смартфони са паднали до най-ниското ниво от 2013 г. насам.

Въпреки този натиск, повечето марки смартфони досега успяват да се ориентират успешно на пазара. Все пак, жертвите не са изненадващи, а OnePlus е първият голям производител, попаднал в процес на преструктуриране на Oppo.

OnePlus е основана в Китай през 2013 г. от Пийт Лау и Карл Пей и бързо си е изградила култова среда с лимитираните си серии и иновативната си маркетингова стратегия. Компанията си е изградила репутация за производство на висококачествени телефони, които подбиват конкурентните устройства по цена. Пей напуска компанията през 2020 г. и се мести в Лондон. Там основава технологичния стартъп Nothing, чиито смартфони също са си изградили култова среда.

Какво ще се случи с моя OnePlus телефон?

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Тези от вас, които имат телефон OnePlus, който все още е в периода на поддръжка (като OnePlus 13 или 15), ще продължат да получават софтуерни актуализации за обещания период. Те обаче вече ще идват чрез Oppo и това ще означава, че телефонът ви ще бъде променен от Oxygen OS на OnePlus на Color OS на Oppo.

Не се притеснявайте: Тези операционни системи са изключително сходни, само с няколко малки естетически промени, така че вероятно няма да забележите голяма разлика.

OnePlus мъртъв ли е в световен мащаб?

OnePlus има значителна аудитория в други региони, особено в Индия, и OnePlus не коментира дали планира да закрие марката извън северноамериканския и европейския пазар.

Марката ще продължи да съществува, по-специално в родната си територия Китай, въпреки че компанията заяви, че допълнителна регионална информация ще бъде съобщена, когато е необходимо. Така че бъдете нащрек.