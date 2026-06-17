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Технологии Китайският AI стартъп DeepSeek достигна оценка от над 50 млрд. долара

Китайският AI стартъп DeepSeek достигна оценка от над 50 млрд. долара

Технологии

bTV Бизнес екип

Отвореният код на DeepSeek позволява на разработчиците свободно да адаптират и надграждат технологията

Китайският стартъп в областта на изкуствения интелект DeepSeek е оценен на над 50 млрд. долара при първия си кръг за набиране на капитал, съобщават медийни публикации.

Компанията представи най-новия си модел за изкуствен интелект през април, след като през 2025 г. привлече световно внимание с нискобюджетен чатбот, който демонстрира възможности, съпоставими с тези на американските му конкуренти.

През последните седмици DeepSeek е привлякла над 50 млрд. юана (7,4 млрд. долара), съобщиха „Уолстрийт джърнъл“ и „Дъ Информейшън“, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Това поставя пазарната оценка на компанията над 50 млрд. долара, предаде АФП.

Обучението и поддръжката на най-съвременните модели за изкуствен интелект изискват огромни инвестиции в изчислителна инфраструктура, достигащи милиарди долари.

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Въпреки амбициозните си планове, водещите компании в сектора на изкуствения интелект все още работят на загуба и търсят устойчиви начини за реализиране на печалба в бъдеще.

Вашингтон смята, че най-новият модел на DeepSeek - сред най-напредналите разработки в Китай - изостава с около осем месеца от водещите продукти на американските компании.

След инвестиционен кръг на стойност 65 млрд. долара американският стартъп Anthropic е оценен на 96,5 млрд. долара, докато създателят на ChatGPT - OpenAI - беше оценен на 85,2 млрд. долара през март.

И двете американски компании подадоха документи за излизане на борсата през последните седмици, което подсказва, че възможностите за привличане на рекордни обеми частни инвестиции може би се изчерпват.

„Уолстрийт джърнъл“ и „Дъ Информейшън“ съобщават, че основателят на DeepSeek Лян Вънфън е направил най-голямата инвестиция в рамките на кръга, влагайки около 20 млрд. юана.

Той е изградил необичайна структура за набиране на капитал, която му позволява да запази контрола върху компанията чрез ограничено партньорство, което сам управлява.

Изданията допълват, че подкрепяният от китайската държава Национален инвестиционен фонд за индустрията на изкуствения интелект е инвестирал пряко около 1 млрд. юана в DeepSeek.

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Сред останалите инвеститори са китайският технологичен гигант Tencent, компанията за електронна търговия JD.com, производителят на батерии CATL и издателят на видеоигри NetEase. 

Системите на DeepSeek са с отворен код, което означава, че принципът им на работа е публично достъпен и позволява на програмистите да адаптират части от софтуера според своите нужди, пише БГНЕС.

Подобно на други китайски чатботове обаче, инструментите с изкуствен интелект на DeepSeek избягват теми, които обичайно подлежат на цензура в Китай, включително потушаването на протестите на площад „Тянанмън“ през 1989 г. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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