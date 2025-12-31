Богатите масово прехвърлят пари в тази европейска държава

Страната управлява активи за 2,74 трилиона долара

Швейцарските частни банки разширяват екипите си, работещи с клиенти от Азия, на територията на страната, след отчетлив ръст на препоръките и запитванията от региона през последните две години, пише Biznis Kurir.

Банкерите отчитат засилен интерес от страна на азиатски фамилни офиси и ултрабогати клиенти, които все по-често пренасочват средства към Швейцария в търсене на сигурност и по-преки отношения с финансовите институции.

Клиентите настояват активите им да бъдат юридически регистрирани и съхранявани в Швейцария, дори когато живеят и работят извън страната. Особено търсени са стабилните фондове за управление на богатство и възможността за съхранение на физическо злато в трезори, което затвърждава имиджа на страната като сигурно убежище за капитали.

Въпреки години на прогнози, че отслабването на банковата тайна и международният натиск върху офшорните финанси ще намалят значението й, Швейцария запазва водещата си позиция. През 2024 г. тя остава най-големият световен център за офшорно богатство с активи под управление за 2,74 трилиона долара, сочат данни на Boston Consulting Group, изпреварвайки конкуренти като Хонконг и Сингапур.

Макар двата азиатски финансови центъра да отбелязват по-бърз ръст през последните години, те се превръщат във все по-важни източници на нови клиенти за швейцарските банки. Значителна част от средствата, привлечени в Хонконг и Сингапур, в крайна сметка се насочват към Швейцария, като данни на Банката за международни разплащания и Швейцарската национална банка показват рязко увеличение на депозитите от жители на двата града.

Според банкери промяната е свързана и с нарастващата геополитическа несигурност след 2019 г., която кара богатите клиенти да търсят диверсификация на активите си в различни юрисдикции. В отговор швейцарските банки ускоряват разширяването на азиатските си звена в страната, а някои клиенти вече търсят едновременно присъствие в Азия и Европа – тенденция, която допълнително укрепва ролята на Швейцария като глобален финансов център.

