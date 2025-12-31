Ето колко струва да гледате как пада новогодишната топка в Ню Йорк

Колко струва да празнуваш в Голямата ябълка?

Ню Йорк. Леден въздух, тълпи, струпани като сардини на Таймс Скуеър, и усещането, че трябва да отидеш до тоалетната преди часове. Но не можеш да се откажеш, защото няма да загубиш мястото си за голямото събитие на годината. За някои това е сценарий мечта, за други истински кошмар.

Именно тук на сцената излизат VIP парти услугите, които осигуряват топлина, алкохол и удобства като тоалетни и контрол на тълпата. „Ако имате билет за парти в Ню Йорк в навечерието на Нова година, знаете, че няма да останете навън на студа, имате достъп до тоалетни, охрана и специфично преживяване, за което се регистрирате“, обяснява Трейси Ламури, управляващ директор на PR фирмата Lamourie Media, която предлага VIP услуги за партита пред The Independent.

Снимка: iStock

Новогодишните партита в Ню Йорк следват простото правило: колкото повече привилегии искаш, толкова повече плащаш. Билети за баровете започват от под 30 долара. Например, празненствата в Ксанаду предлагат вход за около 27 долара, но храната, напитките и дори наемът на кънки за закритата ледена пързалка са отделно.

Очаквайте поне 100 долара за отворените барове. Royal Palms’ Flamingo Formal таксува 136,29 долара за неограничена бира, вино и коктейли от 20:00 до 1:00 ч. Yard House на Таймс Скуеър предлага първокласен открит бар и хапки като поке начос, такос карне асада и люто пилешко с палачинки от Нашвил. Билетите започват от 189 долара, а частни маси се движат между 199 и 329 долара на човек.

Ако искате гледка към топката на живо и първокласно обслужване и луксозно ВИП изживяване, приготвяйте се да платите поне 1,000 долара. Гала вечерята в The Marriott Marquis Times Square започва от 1,250 долара и включва петчасов отворен бар, бюфет с международна кухня и десертни щандове. За самостоятелна маса за двама с директна гледка към падането на топката цената достига 5,250 долара.

Струва ли си?

„Всичко зависи от това какво искате от преживяването си“, казва Ванеса Гордън, главен изпълнителен директор на кулинарното списание East End Taste. Ако искате контролирана среда с сигурност и удобство, плащането за организирано парти често е най-добрият избор.

В Ню Йорк, където новогодишната нощ е комбинация от лед, тълпи и блясък, всеки може да намери своето място от скромния бар с вход за под 30 долара до луксозното VIP изживяване с гледка към падането на топката. Въпросът е колко сте готови да платите…и колко студ можете да изтърпите.

