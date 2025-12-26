Какво са търсили румънците в Google през 2025 г.?

Интересът в онлайн пространството е бил насочен и към популярни политически и културни теми

Настоящият президент на Румъния Никушор Дан и бившият кандидат за държавен глава Джордже Симион са били сред най-търсените личности в Google през 2025 г., съобщават румънските медии, цитира БТА. Според тях това е логично, тъй като през годината в страната се проведоха президентски избори, както и частични местни избори, които засилиха интереса към водещите политически фигури.

Снимка: Google

Освен политиката, румънците често са използвали търсачката за практически и образователни въпроси. Сред най-често задаваните търсения са били „как изглежда бюлетината за изборите“, „как се избира папата“, „каква е рецептата за агнешка супа“, както и запитвания за наличните курсове по изкуствен интелект.

Интересът в онлайн пространството е бил насочен и към популярни културни теми. Плюшената играчка Лабубу, филмът „Носферату“ и лентата „Жълтата вратовръзка“ с участието на Джон Малкович, посветена на румънския диригент Серджу Чилибидаке, също са предизвикали засилено търсене. Сред другите теми, довели до пикове в интереса, се открояват смъртта на бившия президент Йон Илиеску, появата на пазара на новия iPhone, както и телевизионното риалити предаване „Островът на любовта“, което е привлякло вниманието на широка аудитория.

По отношение на зимните празници и коледните базари, най-голям ръст в търсенията тази година са отчели пазарите извън страната. Виена и Будапеща са били търсени по-често от традиционно популярните в Румъния коледни пазари в Букурещ и Крайова.

По-голямата част от информацията е извлечена от Google Trends – публична услуга, която показва обема на търсенията според регион, период и използвани ключови думи. Google прилага и вътрешни аналитични инструменти, като класациите са изготвени на база трафик от IP адреси в Румъния. Данните обхващат търсения, извършени чрез компютър или мобилни устройства в периода от 1 януари до 3 декември 2025 г.

