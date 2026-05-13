Какво представлява руската ракета "Сармат"? Путин я нарече "най-мощната в света"

Русия извърши нов тест на междуконтиненталната балистична ракета RS-28 "Сармат" от космодрума Плесецк в Архангелска област. Според информация на Кремъл, изстрелването е било проведено във вторник в 11:15 часа московско време, а малко по-късно е потвърдено, че ракетата е поразила успешно целта си на полуостров Камчатка.

Руският президент Владимир Путин определи изпитанието като „значимо събитие и безусловен успех“, подчертавайки, че „Сармат“ е „най-мощната ракетна система в света“. Държавният глава е наблюдавал теста чрез видеовръзка, а командващият Стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев лично е докладвал за резултатите от изстрелването.

RS-28 „Сармат“, известна в НАТО под името „Satan II“, е новото поколение руска тежка междуконтинентална балистична ракета, създадена да замени съветската система Р-36. Оръжието привлече международно внимание още през 2018 година, когато Путин представи проекта като част от новите стратегически военни разработки на Русия.

Според Military Watch Magazine (MWM) руската „Сармат“ може да носи бойна глава с тегло между 8 000 и 10 000 килограма, което я превръща в една от най-тежките междуконтинентални ракети в света.

Рекорден обсег

Предходните междуконтинентални балистични ракети „Топол“ и „Ярс“ имаха оценен обхват от около 11 000 километра, докато LGM-30G Minuteman III на американските ВВС – единствената наземна междуконтинентална балистична ракета на въоръжение в НАТО – има обсег от приблизително 13 000 километра.

Преди това за ракетите с най-голям обсег се смятаха китайските DF-41 и DF-5, както и севернокорейските Hwasong-17 и Hwasong-18, които се оценяват на около 15 000 километра. Според руски източници „Сармат“ може да надмине тези показатели, като същевременно носи значително по-тежък боен товар.

Макар руските власти да определят последния тест като успешен, независими източници все още не са потвърдили информацията. Предишни изпитания на „Сармат“ също предизвикаха сериозен интерес – успешен тест бе проведен през 2022 година, докато опити през 2023 и 2024 година бяха съобщени като неуспешни.

Скъп проект с ограничен брой тестове

Разработването на нова междуконтинентална ракета е изключително скъп и сложен проект. Точната стойност на програмата „Сармат“ остава засекретена, но експерти смятат, че тестовите изстрелвания и технологичните разработки значително увеличават цената на системата.

Според наличната информация досега „Сармат“ е преминал само няколко основни тестови изстрелвания, като само едно от тях е било напълно успешно. Това поражда въпроси относно надеждността на новата ракета.

„Обикновено по съветско време една тестова серия се е състояла от около 10 изстрелвания, понякога дори повече“, коментира пред руската редакция на BBC Павел Подвиг, ръководител на проекта за изследване на руските ядрени оръжия.

По думите му, съвременните технологии позволяват част от изпитанията да се извършват виртуално чрез мощни компютърни симулации, които изчисляват параметрите на полета. Това намалява необходимостта от реални изстрелвания, но не може напълно да ги замени.

Сергей Каракаев вече е докладвал на Путин, че първият ракетен полк, оборудван със системата „Сармат“, трябва да бъде приведен в бойна готовност до края на 2026 година.

Все още не е ясно колко ракети „Сармат“ планира да произведе Русия. Според оценки на експерти вероятно става дума за десетки единици, които постепенно ще заменят остаряващите съветски ракети Р-36.

Тестът идва в момент на нарастващо международно напрежение, след като през февруари изтече последното голямо споразумение за контрол над ядрените оръжия – „Нов СТАРТ“. Анализатори предупреждават, че липсата на подобен механизъм може да доведе до нова глобална надпревара във въоръжаването.