ЕС обсъжда данък върху извънредните печалби на енергийните компании

ЕС обсъжда данък върху извънредните печалби на енергийните компании

bTV Бизнес екип

Енергийните министри от ЕС ще се срещнат в утре в кипърската столица Никозия

Министрите на енергетиката на Европейския съюз обсъждат въвеждането на данък върху извънредните печалби на енергийните компании, получени в резултат от скока в цените на енергията, последвал избухването на войната в Иран. Това заяви днес гръцкият министър на енергетиката Никос Тагарас, цитиран от Ройтерс.

Испанският министър на енергетиката Сара Агесен посочи, че пет страни от ЕС, включително Испания, подкрепят въвеждането на такъв данък. 

Енергийните министри от ЕС ще се срещнат в утре в кипърската столица Никозия

Горивата рязко поскъпнаха от началото на войната в Иран в края на февруари и последвалото блокиране на Ормузкия проток, а петролът като се задържа над прага от 100 долара за барел. По-високите цени на енергията създадоха инфлационен натиск и редица правителства обявиха мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса, припомня БТА. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

