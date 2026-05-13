ЕС обсъжда данък върху извънредните печалби на енергийните компании

Енергийните министри от ЕС ще се срещнат в утре в кипърската столица Никозия

Министрите на енергетиката на Европейския съюз обсъждат въвеждането на данък върху извънредните печалби на енергийните компании, получени в резултат от скока в цените на енергията, последвал избухването на войната в Иран. Това заяви днес гръцкият министър на енергетиката Никос Тагарас, цитиран от Ройтерс.

Испанският министър на енергетиката Сара Агесен посочи, че пет страни от ЕС, включително Испания, подкрепят въвеждането на такъв данък.

Енергийните министри от ЕС ще се срещнат в утре в кипърската столица Никозия.

Горивата рязко поскъпнаха от началото на войната в Иран в края на февруари и последвалото блокиране на Ормузкия проток, а петролът като се задържа над прага от 100 долара за барел. По-високите цени на енергията създадоха инфлационен натиск и редица правителства обявиха мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса, припомня БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN