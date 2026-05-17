1 USD
1.1628 BGN
Петрол
109.24 $/барел
Bitcoin
$78,320.5
Как тайно да четете съобщенията си в WhatsApp

Как тайно да четете съобщенията си в WhatsApp

bTV Бизнес екип

С този трик вашите събеседници няма да виждат сините отметки

Мнозина искат да прочетат съобщение без натиска да отговорят веднага. Ако използвате WhatsApp, добрата новина е, че има един прост трик, който ви позволява да прочетете цялото съдържание на съобщение, без да отваряте чата и без да активирате сините отметки.

Просто трябва да използвате функцията, която телефонът ви вече има. Най-добрият начин за тайно четене на съобщения е да използвате WhatsApp widget на началния екран. Този плъгин показва входящите съобщения в пълен формат, така че можете да ги четете, без да влизате в самото приложение.

Просто задръжте пръста си върху празна част от началния екран и отворете менюто с добавки или widgets. След това намерете WhatsApp в списъка и плъзнете widget-а към екрана на телефона си.

Apple направи историческа промяна в съобщенията

След като го настроите, ще можете да превъртате и четете дори много дълги съобщения, без да се страхувате, че другата страна ще получи потвърждение, че сте ги видели. Трикът работи, защото системата показва съдържанието на съобщението, преди WhatsApp да регистрира влизането в разговора, пише Kurir.rs.

Много потребители се опитват да решат този проблем, като изключат опцията „Прочетени разписки“ в настройките на приложението. Това обаче означава, че вече няма да можете да виждате кога други са прочели вашите съобщения. Следователно, джаджата е много по-практично решение. Запазвате всички функции на приложението и все още можете да четете съобщения дискретно.

Има още един полезен трик, който може да помогне в определени ситуации. Можете да прочетете съобщението директно от лентата за известия в горната част на екрана. Достатъчно е бавно да издърпате известието надолу, за да разширите текстовия дисплей, без да отваряте разговора.

Докато не докоснете съобщението и не влезете в чата, WhatsApp няма да изпрати разписка за прочитане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

