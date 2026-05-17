България на 1 място на Евровизия: Каква такса за участие плащат страните?

С 516 точки Дара спечели сърцата на Евровизия

България триумфира на сцената на Евровизия, след като Дара и песента Bangarang събраха общо 516 точки от комбинирания вот на националните журита и зрителите в цяла Европа. Историческата победа нареди страната сред най-големите изненади в конкурса и постави София в центъра на музикалната карта на континента.

Публиката вижда блестящи декори, драматични вокали, безупречна хореография и месеци наред денонощни репетиции. Малцина обаче си дават сметка, че пътят към този триминутен блясък започва с една доста сериозна финансова равносметка.

Такса за участие

За да се включи в конкурса, една държава не просто трябва да открие хитово парче и харизматичен изпълнител. Първата и задължителна стъпка е плащането на такса за участие. Тя се превежда от съответната обществена телевизия към Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който е официалният организатор на събитието.

Според официалните разяснения на EBU, тези средства представляват споделен финансов принос за реализацията на конкурса. С тях се покриват огромните разходи по самата организация, логистиката, системата за гласуване, телевизионната продукция, авторските права и осигуряването на живото излъчване, което стига до милиони домове по света.

Важно е да се отбележи, че сумата не е фиксирана и не е еднаква за всички. Тя се изчислява индивидуално за всеки отделен обществен оператор. Таксата за участие варира в зависимост от държавата и се изчислява въз основа на фактори като численост на населението, телевизионни рейтинги, постигнати от конкурса, и други параметри.

В официалният сайт на Евровизия пише:

„Конкурсът за песен на Евровизия е събитие с нестопанска цел, финансирано предимно от дарения от участващите радио- и телевизионни оператори (т.нар. такса за участие). Тази такса е различна за всяка държава, основана на принципа на солидарност, че най-силните рамене носят най-голяма тежест. По собствено усмотрение на всеки участващ радио- и телевизионен оператор е дали желае да оповести публично финансовите подробности за участието си“.

Какво показват реалните цифри?

Въпреки че EBU не предоставя публичен ценоразпис, някои национални медии сами повдигат завесата, публикувайки официални финансови отчети. Благодарение на тях можем да придобием реална представа за мащаба на цифрите.

Гръцката обществена телевизия ERT официално обяви своите разходи на държавната платформа за финансова прозрачност. Таксата за участие, а именно таксата, която ERT е длъжна да плати за правата за участие и излъчване на Евровизия 2026, остава на почти същото ниво като миналата година, според документ, публикуван в Diavgeia. По-конкретно, сумата е 151 502 евро.

Очаквано, страните с по-големи пазари и по-силно икономическо присъствие поемат по-голямата част от финансовия товар. Това важи с пълна сила за т.нар. „Голяма петорка“ – Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Тъй като техните обществени телевизии внасят най-значителните суми в бюджета на EBU, те получават като привилегия директно място на финала на конкурса, без да преминават през цедката на полуфиналите.

Таксата е само върхът на айсберга

Колкото и стряскащи да изглеждат тези суми, те са само началото на финансовото приключение. Входната такса към EBU не покрива по-голямата част от оперативните разходи, които една телевизия трябва да направи, за да изпрати конкурентоспособна делегация.

Встрани от този бюджет остават разходите за организиране на националната селекция, самото продуциране на песента и заснемането на клип. Към това трябва да се добавят хонорарите за сценографи, режисьори, дизайнери и стилисти, които се грижат за визията на изпълнителя. Не бива да забравяме и сериозното перо за предварителен пиар, промоционални концерти в чужбина, както и самото пътуване, командировъчни и настаняване на целия екип в града домакин в продължение на две седмици.

Позицията на организаторите

На фона на икономическите предизвикателства и решението на някои държави да се откажат от надпреварата през последните години, въпросът за цената става все по-чувствителен.

В официално изявление по повод организацията на „Евровизия 2026“, от EBU побързаха да успокоят обществените оператори. Организаторите потвърдиха, че въпреки оттеглянето на някои страни, таксите за участие няма да бъдат увеличавани тази година, за да се компенсира дефицитът. Този ход беше продиктуван от желанието да се запази стабилността на конкурса и да не се натоварват допълнително бюджетите на по-малките медии.

В крайна сметка „Евровизия“ е много повече от три минути музика и забавление на сцената. Зад бляскавия спектакъл стои тежка корпоративна и финансова машина.