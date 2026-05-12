Apple направи историческа промяна в съобщенията

Най-новата актуализация, която ще бъде пусната за устройствата на Apple, носи голяма промяна в начина, по който ще работят съобщенията. Тя ще обедини всички потребители на телефони. iOS 26.5 беше пусната за iPhone в понеделник (11 май) и макар че много от включените функции са в „бета“ фаза, има много нови неща, в които потребителите на Apple могат да се запознаят.

Най-голямото допълнение с последната актуализация със сигурност са криптираните съобщения с Rich Communication Services (RCS), което води до огромни промени за хората, които обменят съобщения между iPhone и Android.

В продължение на много години хората, които си изпращат съобщения между платформи, виждаха съобщенията да пътуват без криптиране от край до край, което по същество означаваше, че доставчикът на услуги може да декриптира и чете съобщения. С iOS 26.5 криптирането е включено по подразбиране и потребителите на Apple ще знаят, че работи, чрез иконата за заключване, която ще се появи в приложението Messages. Това означава, че текстовите съобщения, които изпращате, са защитени, пише Unilad.

Въпреки че новият инструмент за криптиране ще бъде в сила за директни съобщения с други потребители на телефони, си струва да се отбележи, че груповите чатове с тези, които обменят съобщения между Android и iPhone в основното приложение за съобщения на телефона, няма да се възползват от последната актуализация. И също така трябва да се отбележи, че новата функция зависи от поддръжката на оператора, като Apple все още не разкрива кои мрежи поддържат новата функция, която може да обедини всички потребители на телефони.

Тъй като много потребители на iPhone се готвят да изтеглят iOS 26.5, за да се възползват от новата функция за съобщения, някои ще се притесняват за въздействието, което това може да окаже върху живота на батерията.

След като е инсталирана нова актуализация за iPhone, телефонът ви прави нещо, известно като „индексиране“ във фонов режим. Това по същество води до сортиране на файловете на вашето устройство във фонов режим и самоактуализация, за да се гарантира, че е съвместимо с новия софтуер. Както може би очаквате, това може да натовари устройството, което потенциално може да доведе до проблеми с живота на батерията за кратък период от време.

От Apple казват: „Ако забележите, че животът на батерията ви е намалял след актуализиране на вашия iPhone, изчакайте няколко дни и след това проверете отново. Въпреки че можете да използвате вашия iPhone веднага след актуализация, някои задачи, свързани с актуализацията, продължават във фонов режим и могат да повлияят на живота на батерията и топлинните характеристики.“