×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1628 BGN
Петрол
109.24 $/барел
Bitcoin
$78,320.5
Последвайте ни
1 USD
1.1628 BGN
Петрол
109.24 $/барел
Bitcoin
$78,320.5
БГ Бизнес Дара победител в Евровизия 2026: Скъпо ли е да си държава домакин на Евровизия?

Дара победител в Евровизия 2026: Скъпо ли е да си държава домакин на Евровизия?

bTV Бизнес екип

Готова ли е България икономически да бъде домакин?

Залата избухва. Водещите произнасят заветните думи, които милиони пред екраните в България едва смееха да изрекат на глас. Дара и нейната „Бангаранга“ току-що пренаписаха музикалната история. За първи път в историята България печели Евровизия! Еуфорията е неописуема, социалните мрежи прегряват от гордост, а по улиците на София вече се чуват клаксони.

Но докато Дара вдига тежкия стъклен трофей под дъжд от конфети, ние се питаме: имаме ли капацитета и финансовата възможност да организираме Евровизия? Скъпо удоволствие ли е Евровизия и наистина ли си заслужава?

Призраците на миналите победители

Снимка: Reuters

За да разберем пред какво се изправя България, трябва да погледнем назад. Когато Швеция спечели конкурса през 2015 г., реакцията у дома беше по-скоро сдържана, отколкото ликуваща. Причината? Скандинавската страна все още изплащаше разходите по домакинството само две години по-рано. Този детайл често се пропуска в еуфорията около победата, но поставя важен въпрос на масата.

Според горещия анализ от 2024 г. на Oxford Economics, отговорът не е еднозначен. Домакинството на Конкурс за песен на Евровизия е скъпо, но икономическата картина е много по-нюансирана, отколкото изглежда на пръв поглед.

Кой плаща сметката за шоуто?

Особеност в модела на Евровизия е, че домакинът не се избира с години напред, а се „наследява“ внезапно от победителя. Сега София разполага с едва няколко месеца, за да организира събитие, гледано от над 180 милиона души по света и то без директно финансово възнаграждение за това.

Джеси Смит посочва в доклада си, че финансирането на този мегапроект е истински пъзел, съставен от:

  • Бюджета на града домакин
  • Националния телевизионен оператор (БНТ)
  • Продажбата на билети
  • Държавни субсидии
  • Спонсорства

Добрата новина за българския данъкоплатец? Данните на Oxford Economics показват, че делът на частното спонсорство в глобален мащаб расте главоломно, което сериозно намалява директната тежест върху държавната хазна.

Туристическият ефект

Снимка: EPA

Когато през 2023 г. Ливърпул пое домакинството (от името на Украйна), градът отчете най-силния си месец за хотелски нощувки от пет години насам, при това на рекордни цени. Близо 6000 гости бяха настанени в краткосрочни наеми, което вля свежи пари директно в джобовете на местната общност.

Анализът на Смит прави интересно сравнение през 2013 г. домакинството на Малмьо, Швеция струва 26 млн. евро, но носи 33 млн. евро туристически приходи – т.е. пълна възвръщаемост и чиста печалба. През тази година разходите се очакваха около 28 млн. евро, а при среден разход на нощувка в Швеция от приблизително 390 евро, прагът на рентабилност изглежда напълно постижим.

Нещо повече Евровизия има интересен "регионален ефект". Малмьо сподели туризма с близкия Копенхаген, благодарение на моста Йоресунд и хитрите транспортни пропуски на компанията Skånetrafiken.

България на 1 място на Евровизия: Каква такса за участие плащат страните?

Спокойно, няма да построим втора Олимпиада

Снимка: Reuters

Големият страх на скептиците е свързан с инфраструктурния колапс. Тук анализът на Oxford Economics носи успокоение. За разлика от Олимпиадата, Евровизия рядко изисква изграждането на нови стадиони и зали. Изключението, което потвърждава правилото, е Баку през 2012 г. Днес парите отиват за сцена и високотехнологична продукция, персонал и сигурност, транспортна логистика.

Това са основно разходи за труд. А в икономиката разходите за труд имат много по-силен мултипликационен ефект на местно ниво, отколкото тежките капиталови инвестиции в бетон. Парите остават при хората, които създават събитието.

Реклама, която не можеш да си купиш

Когато Малмьо е домакин за първи път, шведският туристически борд изчислява рекламната стойност на събитието на главозамайващите 1,1 милиарда шведски крони. Нещо повече – изследване на University of Tennessee доказва, че спечелването и домакинството на Евровизия повишава туристическите приходи на страната с цели 8% за период от три години.

За България това е златна възможност. Повечето зрители на Евровизия са на един кратък и евтин полет разстояние в Европа. Те са перфектната публика, която би посетила страната ни скоро след като я види в бляскавите видеоклипове между песните.

„Бангаранга“ към върха: Ще вземе ли парична награда Дара, ако спечели Евровизия?

Струва ли си тогава?

Снимка: Reuters

Домакинството безспорно е финансов и логистичен тест от най-висока проба. Но ако България и София използват умно съществуващата си инфраструктура (като Арена София например), икономическата и културната възвръщаемост могат да надминат и най-смелите ни очаквания.

В крайна сметка, Евровизия не е просто конкурс. Тя е най-голямата туристическа реклама в ефира, мощен икономически стимул и дипломация в реално време.

Дара и нейният екип си свършиха работата на сцената и ни подариха една историческа нощ. Сега е ред на държавата, бизнеса и мениджърите да докажат, че България може не само да печели, но и да посреща. Защото, както показва науката – понякога наистина си заслужава всяко едно евро.

Честито, България! Пътят към Евровизия 2027 започва от днес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Троянският кон“ е в джоба ви? Защо USB устройствата са кошмарът на сигурността
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата