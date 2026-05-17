14 нови плажа в Италия получиха „Син флаг" - ето кои

bTV Бизнес екип

„Синият флаг“ е гаранция за плаж с чисти води, добра достъпност и безопасни условия за плуване

В момента в Италия има 525 плажа, отличени със „Син флаг“, като Лигурия е начело, а най-голям растеж се наблюдава в Калабрия, Пулия и Сицилия. Страната затвърждава водещата си позиция в плажния туризъм, след като 525 плажа получават престижното отличие „Син флаг“, присъждано от Фондация за екологично образование, предава Еuronews.

По време на церемонията по награждаване в Рим в четвъртък са подадени 14 нови кандидатури, както и три непотвърдени предишни отличия. Освен плажовете, признание получават и 87 морски туристически пристанища, както и 23 езера. В регионалната класация на „Син флаг“ Италия държи 11,6% от всички световни отличия. Лигурия е на първо място с 35 локации, включително две нови – Андора и Таджа.

След нея се нареждат Пулия и Калабрия с по 27 отличени места. Калабрия бележи ръст с четири нови плажа, докато Пулия компенсира две нови включвания с две отпадания – Пату и Кастриняно дел Капо. Добри резултати имат и Кампания и Марке, които остават стабилни с по 20 локации, а към тях се присъединява Тоскана благодарение на новото признание за Монте Арджентарио. Следват Сардиния с 17 места, Сицилия и Абруцо с по 16, докато при езерата се открояват Трентино-Алто Адидже с 12 и Ломбардия с 4 отличени локации.

Според Клаудио Мадца, президент на Фондация за екологично образование Италия, резултатите не са случайни, а са плод на внимателно планиране. Общините се оценяват не само по чистотата на водата, която трябва да е „отлична“ през последните четири години, но и по управление на отпадъците, достъпност, зелена мобилност и опазване на природните зони.

Ключова роля имат и плановете за устойчиво развитие, които превръщат „Синия флаг“ от символично отличие в реален инструмент за управление на територии. За 2026 г. нови отличия получават Амадолара, Монтеоджордано, Фалерна и Локри в Калабрия, Андора и Таджа в Лигурия, Иска и Липари в Сицилия и Морчиано ди Леука и Триказе в Пулия. Римини, Лимоне сул Гарда, Теулада и Монте Арджентарио също се включват, докато Сан Феличе Чирчео, Пату и Кастриняно дел Капо не са потвърдени тази година.

