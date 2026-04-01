Как популярните AI плодове набират милиони гледания в TikTok?

Най-новата тенденция в социалните мрежи, свързана с генерирани от изкуствен интелект плодове, кара потребителите да създават драматични истории в стил сапунени опери, в които плодовете си изневеряват. Всичко започва с видео в TikTok, показващо ягода, която изневерява на съпруга си с патладжан. Оттогава плодови персонажи продължават тази линия, въвличайки се в преувеличени любовни драми и изневери.

Публикувани от различни създатели в TikTok, тези тъжни плодови истории се превръщат в поредици от многосерийни видеа и сюжетни линии за афери. Мнозина ги сравняват с драматичните сценарии на Love Island, заради заплетените взаимоотношения и емоционалните обрати.

Макар че продукциите с изкуствен интелект не са особено впечатляващи технически, те се утвърждават като чисто развлекателно съдържание. Често включват абсурдни сюжети за предателства и неловко озвучаване, но въпреки това успяват да съберат милиони гледания. Друга популярна история разказва за двойка ягоди, чиято предстояща сватба е провалена от шоколад. Във видеото шоколадът прави всичко възможно, за да отнеме партньора на ягодата и дори подпалва сватбената ѝ рокля, засилвайки драматичния ефект.

Много зрители в TikTok споделят, че са напълно обсебени от тези видеа с плодове, създадени с изкуствен интелект, и твърдят, че те завладяват ежедневието им. В същото време някои музиканти, включително Зара Ларсон, бяха критикувани за това, че ги споделят отново, след като преди това са говорили за негативните страни на изкуствения интелект, предава The express tribune.

Това не е първият случай, в който подобно съдържание става вирусно. Още миналата година видеа с генерирани от изкуствен интелект котки доминираха социалните мрежи, включвайки скандални сюжети с изневери и дори абсурдни сцени с родители. Коментатори изразиха притеснения относно влиянието на подобно съдържание върху децата, които прекарват време онлайн. Междувременно тенденцията се разпространява и в други региони, като в Южна Азия създатели правят подобни видеа с местни храни като самоса, джалеби, карела и алу.

