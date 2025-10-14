Google ще изгради най-големия АI център за 15 млрд. долара - ето къде

Потреблението на ChatGPT в страната е нараснало четири пъти за година

Google планира да създаде нов център за данни в Индия. Компанията обяви, че ще инвестира 15 милиарда долара в страната в рамките на следващите пет години, като част от усилията за изграждане на мащабна база за изкуствен интелект и център за данни в южната част на Индия, предава БГ НЕС.

„Това е най-мащабният АI център, който изграждаме извън територията на САЩ“, заяви Томъс Куриан, главен изпълнителен директор на Google Cloud, по време на официална церемония в Ню Делхи. Той уточни, че става дума за капиталова инвестиция на стойност 15 милиарда долара за период от пет години, като част от плана за изграждане на АI център с гигаватен капацитет във Вишакхапатнам – град в щата Андхра Прадеш.

По думите на Куриан, цитирани от AFP, компанията има намерение центърът постепенно да достигне мощност от няколко гигавата. Нарастващият интерес към ИИ технологии в Индия, където се очаква интернет потребителите да надхвърлят 900 милиона до края на годината, е основен двигател за подобни инвестиции. Увеличеното използване на АI решения от бизнеса и крайните потребители допълнително подхранва това търсене.

Министърът на информационните технологии на Индия Ашвини Вайшнау изрази благодарност към Google за вложенията, като подчерта, че новата цифрова инфраструктура ще има ключово значение за реализирането на националната стратегия за изкуствен интелект. Министър-председателят на щата Андхра Прадеш Чандрабабу Наиду определи деня като „изключително радостен“, а държавният министър на технологиите Нара Локеш нарече инвестицията „революционна“ и резултат от „една година упорита работа и целенасочени преговори“. „Това е сериозна крачка към дигиталното бъдеще и глобалната ни технологична позиция – и е едва началото“, написа Локеш в X.

През този месец американската компания Anthropic също разкри планове за отваряне на офис в Индия през 2026 г., като изпълнителният директор Дарио Амодей се срещна с премиера Нарендра Моди. В публикация в X, Моди заяви, че технологичната среда и младежкият талант в Индия са движеща сила за АI иновации, като подчерта стремежа си да използва АI за икономически растеж.

Компанията OpenAI също обяви планове за откриване на индийски офис до края на годината, а нейният ръководител Сам Олтман отбеляза, че потреблението на ChatGPT в страната е нараснало четири пъти за година. Междувременно Perplexity AI подписа партньорство с телекомуникационния гигант Airtel, в рамките на което 360 милиона абонати ще получат едногодишен безплатен достъп до Perplexity Pro.

