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Финанси ЕЦБ остави без промяна лихвите си

ЕЦБ остави без промяна лихвите си

Финанси

bTV Бизнес екип

Юнското повишение на лихвите беше първа промяна на ставките на ЕЦБ от година

Европейската централна банка (ЕЦБ) остави днес без промяна водещите си лихви след двудневното си заседание по паричната политика. 

Лихвата по депозитното улеснение (която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ и която е основният референтен показател) остава на ниво от 2,25 процента, като без промяна се запазват и лихвата по основните операции по рефинансиране (по която банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица) - на 2,40 процента, както и тази по пределното кредитно улеснение (плащана от банките при овърнайт заемане на средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) - 2,65 процента. И трите ставки бяха вдигнати със стъпка от 25 базисни пункта през юни след данни за ускоряване на инфлацията в еврозоната след енергийния шок, предизвикан от войната в Близкия изток.

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Перспективите за цените на енергията, макар и силно колебливи, понастоящем са близки до базовия сценарий от прогнозите на експертите на Евросистемата от юни и значително над нивата, отчетени преди конфликта в Близкия изток. Несигурността остава висока, а пълното инфлационно въздействие на енергийния шок все още не се е проявило напълно, посочва ЕЦБ в мотивите за днешното си решение. 

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Управителният съвет следи отблизо интензивността и продължителността на шока, както и неговите косвени и второстепенно ефекти, отбелязва централната банка на еврозоната, подчертавайки решимостта си да провежда парична политика, която да гарантира стабилизиране на инфлацията на целевото ниво от 2 процента в средносрочен план.

За юни данните на Евростат отчетоха забавяне на инфлационния темп до 2,8 процента, а базовата инфлация, която изключва силно променливи категории като енергията и храните, е на равнище 2,4 процента, отстъпвайки от нивото от 2,5 процента, отчетено през май, и доближавайки се отново до целевата инфлация на ЕЦБ от 2 на сто, припомня БТА. 

Юнското повишение на лихвите беше първа промяна на ставките на ЕЦБ от година, както и първо увеличение от септември 2023 година.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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