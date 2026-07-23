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Свят ЕС одобри придобиването на Electronic Arts от саудитския суверенен фонд

ЕС одобри придобиването на Electronic Arts от саудитския суверенен фонд

Свят

bTV Бизнес екип

Electronic Arts се оценява на 55 млрд. долара

Европейският съюз даде зелена светлина за придобиването на американския разработчик на видеоигри Electronic Arts (EA) от суверенния фонд на Саудитска Арабия, пише БГНЕС.

Сделката, която оценява EA на 55 млрд. долара, беше одобрена без условия от Европейската комисия, след като тя не установи опасения за нарушаване на конкуренцията на пазара на видеоигри.

„Комисията стигна до заключението, че нотифицираната сделка няма да породи проблеми, свързани с конкуренцията“, се посочва в изявление на Брюксел, цитиран от АФП.

Зетят на Тръмп иска да купи EA - компанията зад FC и The Sims

Саудитският Публичен инвестиционен фонд (PIF) обяви през септември придобиването на издателя на едни от най-популярните видеоигри в света в партньорство с американските инвестиционни фондове Silver Lake и Affinity Partners, основан от Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп.

През последните години Саудитска Арабия значително увеличи инвестициите си в туризма и развлекателната индустрия като част от стратегията си за диверсификация на икономиката, която остава силно зависима от добива на петрол и природен газ.

Придобиването на Electronic Arts е част от тази стратегия.

Най-успешното заглавие на компанията е футболният симулатор FIFA, който беше преименуван на EA Sports FC след финансов спор със световната футболна федерация ФИФА.

Базираната в Редууд Сити, Калифорния, компания издава също спортните симулатори Madden (американски футбол), NHL (хокей), UFC (смесени бойни изкуства) и F1, както и притежава популярната поредица The Sims.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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