Как Евровизия допринесе за туризма във Виена?

В момента във Виена се предлагат около 84 200 хотелски легла

Туристическият сектор във Виена отчита успешно първо полугодие, като през първите шест месеца на годината в австрийската столица са регистрирани 9,3 милиона нощувки. Това представлява увеличение от 4% спрямо същия период на предходната година. Положителна тенденция се наблюдава и при приходите от туризъм, като основен фактор за растежа е месец май, когато Виена беше домакин на конкурса „Евровизия“, съобщава Австрийската радио и телевизионна корпорация (ORF), цитира БТА.

Снимка: © Simon Wöhrer / Wiener Linien

Най-голям брой нощувки през първата половина на годината са реализирали туристите от Германия. След тях се нареждат посетителите от Австрия, САЩ, Италия, Великобритания и Франция, според информация на Туристическия борд на Виена. В периода януари–май, за който има налични данни относно приходите, местата за настаняване във Виена са отчели 502,74 млн. евро приходи от нощувки. Това е ръст от 1% в сравнение със същия период на миналата година.

Само през месец май, когато се състоя конкурсът „Евровизия“, приходите са достигнали 150,6 млн. евро, което е със 7% повече спрямо същия месец на 2025 година. Средната заетост на хотелските стаи през първото полугодие е била около 64%, а при легловата база – малко под 50%. Тези стойности остават близки до нивата от предходната година, въпреки че капацитетът за настаняване се е увеличил.

В момента във Виена се предлагат около 84 200 хотелски легла, което е приблизително с 2200 повече в сравнение с година по-рано. Заместник-кметът на Виена по икономическите въпроси Барбара Новак отбелязва, че туризмът осигурява работни места през цялата година и има положително влияние не само върху хотелиерството, но и върху търговията, производството и индустрията, свързана със свободното време.

Ръководителят на Туристическия борд на Виена Норберт Кетнер подчертава, че стратегическият акцент върху качествения туризъм, международните конгреси и привличането на туристи с висока покупателна способност допринася за засилването на конкурентните позиции на австрийската столица на международния туристически пазар.