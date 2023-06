Изкуствен интелект добави гласа на Джон Ленън в нова песен на „Бийтълс“

„Току-що я завършихме и ще бъде пусната тази година“, обясни Пол Маккартни

Един от членовете на легендарната група „Бийтълс“ - Пол Маккартни е използвал изкуствен интелект, за да помогне за създаването на това, което той нарича "последния запис на "Бийтълс".

Пред BBC Radio 4 той обясни, че технологията е била използвана за „извличане“ на гласа на Джон Ленън от старо демо, за да може песента да бъде завършена.

„Току-що я завършихме и ще бъде пусната тази година“, обясни той.

Сър Пол не посочи името на песента, но вероятно е композиция на Ленън от 1978 г., наречена Now And Then, казва BBC. Тя беше смятана за песента, която ще събере групата през 1995 г..

Сър Пол е получил демото година по-рано от вдовицата на Ленън, Йоко Оно. Това е една от няколкото песни на касета с надпис "For Paul", която Ленън прави малко преди смъртта си през 1980 г.

Снимка: Getty Images

Изчистени от продуцента Джеф Лин, две от тези песни - Free As A Bird и Real Love - са завършени и издадени през 1995 и 1996 г., отбелязвайки първия "нов" материал на "Бийтълс" от 25 години.

Групата се опитва да запише Now And Then, извинителна любовна песен, която е доста типична за по-късната кариера на Ленън, но сесията бързо е изоставена.

„Песента имаше припев, но почти напълно й липсваха куплети. Направихме подгряващата песен, груба песен, която наистина не завършихме.“