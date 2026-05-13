ОПЕК очаква по-слабо нарастване на търсенето на петрол през 2026 г.

Очаква се световното търсене на петрол да достигне средно 104,57 млн. барела на ден през второто тримесечие на 2026 г.

ОПЕК понижи прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г. заради войната с Иран, присъединявайки се по този начин към Международната агенция по енергетика.



Петролният картел обаче очаква по-малък удар върху търсенето от МАЕ, която по-рано днес прогнозира по-голямо намаление на потреблението на петрол през тази година. ОПЕК заяви, че потреблението ще се възстанови по-късно и в същото време повиши прогнозата си за растеж на търсенето за 2027 г.



В новия си ежемесечен доклад за петролните пазари ОПЕК очаква нарастване на световното търсене на важната енергийна суровина с 1,17 млн. барел на ден през 2026 г. - под оценката преди месец за растеж с 1,38 млн. барел на ден.

Очаква се световното търсене на петрол да достигне средно 104,57 млн. барела на ден през второто тримесечие на настоящата година, което е по-малко от прогнозираните миналия месец 105,07 млн. барела на ден, предаде БТА.



За 2027 г. ОПЕК обаче очаква нарастване на петролното потребление с 1,54 млн. барела на ден, което е повишение с 200 хил. барел спрямо прогнозата месец по-рано.



"Глобалният икономически растеж продължава да показва устойчивост през тази година въпреки геополитическото напрежение, особено в Близкия изток. Растежът в Азия поддържа особено устойчива динамика, подкрепен от глобалните инвестиции в изкуствен интелект, тласък на международната търговия, както и ефективни фискални мерки, които помогнаха за балансиране на ефектите от покачващите се цени на енергията", заяви ОПЕК, оставяйки прогнозите си за глобалния икономически растеж непроменени.

Организацията на страните износителки на петрол продължава да очаква растеж на световната икономика с 3,1% през тази и с 3,2% през 2027 г.



ОПЕК запази и прогнозата си за икономическия растеж на САЩ с 2,2% през 2026 г. и с 2% през 2027 г. Прогнозата за растеж на еврозоната за тази година обаче беше ревизирана леко надолу до 1,1%, докато перспективата за 2027 г. остана на ниво от 1,2%. Прогнозата за растеж на Китай за 2026 г. беше ревизирана малко нагоре до 4,6%, докато прогнозата за 2027 г. остана на нито от 4,5%. Перспективите за растеж на Индия останаха непроменени на нито от 6,6% за 2026 г. и 6,5% за 2027 г.

