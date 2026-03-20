„Интересът беше нисък“: Instagram скоро ще премахне една опция

Какво трябва да знаят потребителите

Instagram ще спре да криптира личните съобщения между потребителите от май, след години на критики от полицията и групите за закрила на детето заради тази функция.

Какво означава това?

Този месец Meta тихо обяви на страницата си за помощ в Instagram и в актуализирана публикация от 2022 г., че криптирането от край до край вече няма да е достъпно за директни съобщения между потребители в Instagram , считано от 8 май 2026 г. Това означава, че Meta ще може да вижда съдържанието на съобщенията между всички потребители, което досега можеше да прави само за тези, които не са активирали криптирането.

Говорител на Meta заяви, че решението за отказване от криптирането се дължи на ниските нива на използване.

„Много малко хора са избрали криптиране от край до край в директните съобщения, така че ще премахнем тази опция от Instagram през следващите месеци. Всеки, който иска да продължи да изпраща съобщения с криптиране от край до край, може лесно да го направи в WhatsApp“, каза той, според Guardian .

Главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, за първи път очерта плановете си за въвеждане на цялостно криптиране във всички Meta платформи през 2019 г., но започна да го прилага едва през 2023 г.

Безопасност в социалнит мрежи

Целта е критикувана от групи за безопасност на децата и правоприлагащи органи - включително ФБР, Интерпол, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Австралийската федерална полиция - които твърдят, че това ще отслаби способността за защита на децата онлайн.

Говорител на офиса на австралийския комисар по електронна сигурност заяви, че силното криптиране играе важна роля в защитата на поверителността и сигурността, но там, където е внедрено, платформите трябва също така да предотвратяват, откриват и реагират на вреди.

„Когато се прилага цялостно криптиране без подходящи предпазни мерки, това може да увеличи рисковете за сигурността и да предотврати идентифицирането на вреди като сексуална експлоатация на деца, тероризъм и насилствен екстремизъм. В крайна сметка, дали да се приложи цялостно криптиране е бизнес и дизайнерски избор за платформите, но това не премахва отговорността на платформата да предотвратява вреди“, каза говорителят.

