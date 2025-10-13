1 USD
1.69072 BGN
Петрол
63.55 $/барел
Bitcoin
$114,944.0
Последвайте ни
1 USD
1.69072 BGN
Петрол
63.55 $/барел
Bitcoin
$114,944.0
Технологии Instagram ще награди част от създатели на съдържание със златен пръстен – какви са критериите?

Instagram ще награди част от създатели на съдържание със златен пръстен – какви са критериите?

bTV Бизнес екип

Въпреки отличието, участниците няма да получат парична награда

Instagram стартира нова програма за отличаване на създатели на съдържание, при която 25 души ще получат златен пръстен и специална значка в своя профил. Новината беше обявена в понеделник, като новият формат за награждаване се нарича "Пръстени". Въпреки това, участниците няма да получат парична награда. Идеята е да се постави акцент върху символичното признание, а не върху финансовото възнаграждение, предава CNBC.

Журито, което ще определи победителите, включва известни имена като ръководителя на Instagram Адам Мосери, режисьора Спайк Лий, дизайнера Марк Джейкъбс и популярния технологичен YouTube създател Маркес Браунли. Според Браунли, при подбора ще се търси оригиналност, усилия и поемане на риск не просто популярност. Наградените ще могат също да променят цвета на фона в профилите си и да персонализират бутона харесване“.

Известна верига с кафенета и у нас затваря стотици обекти

Тази нова инициатива след промени в политиките на Meta, включително прекратяването на програмата Reels Play през 2023 г., която осигуряваше доходи на много създатели. Прекъсването на тази парична подкрепа, в съчетание със спад в бранд сделките, остави много създатели с ограничени възможности за доход. Много от тях споделиха в интернет, че загубата на бонусите се е отразила сериозно на финансовото им състояние.

Мосери намекна през 2024 г., че се обмислят нови механизми за компенсиране на творците, но до момента не е представен конкретен план. Междувременно конкуренти като YouTube и TikTok продължават да поддържат свои програми за споделяне на приходи, като YouTube заяви, че е изплатил над 100 милиарда долара на създатели само за последните четири години. Допълнително проучване от Kajabi показа спад от над 50% в бранд сделките през 2024 г.

Meta пуска платени версии на Facebook и Instagram във Великобритания

На този фон, инициативата със златните пръстени изглежда по-скоро като символичен акт, отколкото като реална подкрепа в предизвикателната икономика на създателите. Браунли сподели, че макар и да няма финансов стимул, отличието може да се възприеме като насърчение за креативност и качествено съдържание. Независимо къде публикуваш, е хубаво да знаеш, че работата ти вдъхновява, впечатлява и резонира с хората“, добави той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата