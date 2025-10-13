Instagram ще награди част от създатели на съдържание със златен пръстен – какви са критериите?

Въпреки отличието, участниците няма да получат парична награда

Instagram стартира нова програма за отличаване на създатели на съдържание, при която 25 души ще получат златен пръстен и специална значка в своя профил. Новината беше обявена в понеделник, като новият формат за награждаване се нарича "Пръстени". Въпреки това, участниците няма да получат парична награда. Идеята е да се постави акцент върху символичното признание, а не върху финансовото възнаграждение, предава CNBC.

Журито, което ще определи победителите, включва известни имена като ръководителя на Instagram Адам Мосери, режисьора Спайк Лий, дизайнера Марк Джейкъбс и популярния технологичен YouTube създател Маркес Браунли. Според Браунли, при подбора ще се търси оригиналност, усилия и поемане на риск – не просто популярност. Наградените ще могат също да променят цвета на фона в профилите си и да персонализират бутона „харесване“.

Тази нова инициатива след промени в политиките на Meta, включително прекратяването на програмата Reels Play през 2023 г., която осигуряваше доходи на много създатели. Прекъсването на тази парична подкрепа, в съчетание със спад в бранд сделките, остави много създатели с ограничени възможности за доход. Много от тях споделиха в интернет, че загубата на бонусите се е отразила сериозно на финансовото им състояние.

Мосери намекна през 2024 г., че се обмислят нови механизми за компенсиране на творците, но до момента не е представен конкретен план. Междувременно конкуренти като YouTube и TikTok продължават да поддържат свои програми за споделяне на приходи, като YouTube заяви, че е изплатил над 100 милиарда долара на създатели само за последните четири години. Допълнително проучване от Kajabi показа спад от над 50% в бранд сделките през 2024 г.

На този фон, инициативата със златните пръстени изглежда по-скоро като символичен акт, отколкото като реална подкрепа в предизвикателната икономика на създателите. Браунли сподели, че макар и да няма финансов стимул, отличието може да се възприеме като насърчение за креативност и качествено съдържание. „Независимо къде публикуваш, е хубаво да знаеш, че работата ти вдъхновява, впечатлява и резонира с хората“, добави той.

