1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
Последвайте ни
1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
Свят Meta пуска платени версии на Facebook и Instagram във Великобритания

Meta пуска платени версии на Facebook и Instagram във Великобритания

bTV Бизнес екип

Цената на абонамента без реклами във Великобритания е сред най-ниските на пазара

Собственикът на Facebook и Instagram – Meta, ще предложи платен абонамент на потребители във Великобритания, които не желаят да виждат реклами. Компанията съобщи, че в следващите седмици ще започне да уведомява хората, за да могат да изберат дали да използват платформите без реклами срещу месечна такса, съобщи BBC.

Докато потребителите в ЕС вече плащат от 5,99 евро на месец за версия без реклами, във Великобритания абонаментът ще започва от 2,99 паунда на месец в уеб вариант или 3,99 паунда за приложенията на iOS и Android.

Известна верига с кафенета и у нас затваря стотици обекти

Meta заяви, че новият модел дава „ясен избор“ на британските потребители дали данните им да се използват за персонализирана реклама, като същевременно се запазва безплатният достъп.

Ще повлияят ли на ЕС новите мита на Тръмп за лекарствата?

За разлика от ЕС, британските потребители няма да имат опция да не плащат и да виждат „по-малко персонализирани“ реклами – възможност, която Meta въведе след натиск от европейските регулатори.

Meta подчерта, че цената на абонамента без реклами във Великобритания е сред най-ниските на пазара и приблизително наполовина от тази в ЕС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата