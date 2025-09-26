Meta пуска платени версии на Facebook и Instagram във Великобритания

Цената на абонамента без реклами във Великобритания е сред най-ниските на пазара

Собственикът на Facebook и Instagram – Meta, ще предложи платен абонамент на потребители във Великобритания, които не желаят да виждат реклами. Компанията съобщи, че в следващите седмици ще започне да уведомява хората, за да могат да изберат дали да използват платформите без реклами срещу месечна такса, съобщи BBC.

Докато потребителите в ЕС вече плащат от 5,99 евро на месец за версия без реклами, във Великобритания абонаментът ще започва от 2,99 паунда на месец в уеб вариант или 3,99 паунда за приложенията на iOS и Android.

Meta заяви, че новият модел дава „ясен избор“ на британските потребители дали данните им да се използват за персонализирана реклама, като същевременно се запазва безплатният достъп.

За разлика от ЕС, британските потребители няма да имат опция да не плащат и да виждат „по-малко персонализирани“ реклами – възможност, която Meta въведе след натиск от европейските регулатори.

Meta подчерта, че цената на абонамента без реклами във Великобритания е сред най-ниските на пазара и приблизително наполовина от тази в ЕС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN