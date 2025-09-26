1 USD
Известна верига с кафенета и у нас затваря стотици обекти

Известна верига с кафенета и у нас затваря стотици обекти

bTV Бизнес екип

Компанията планира да съкрати 900 свои служители

Starbucks съобщи, че ще затвори стотици свои обекти в САЩ, Канада и Европа и ще съкрати 900 служители, докато насочва повече ресурси към план за преструктуриране, пише Associated Press.

Обектите на веригата ще започнат да се закриват незабавно. Засегнатите работници ще получат обезщетения при напускане и където е възможно, преназначаване в други локации.

Продават една от най-известните вериги кафенета

Компанията не посочи точния брой на затворените обекти, но повечето изглежда са в САЩ и Канада.

Анализаторът от TD Cowen Андрю Чарлз изчисли, че Starbucks ще затвори около 500 обекта в Северна Америка през четвъртото фискално тримесечие.

В писмо до служителите в Европа председателят и главен изпълнителен директор Брайън Никол заяви, че ще бъдат закрити и някои обекти във Великобритания, Австрия и Швейцария, без да уточнява точния им брой.

