Свят Тези модели коли се повреждат най-рядко

Тези модели коли се повреждат най-рядко

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Ако търсите автомобил, който няма да ви подведе дори след хиляди километри пробег, има модели, които се открояват ясно. Експертни анализи показват, че надеждността често не върви ръка за ръка с най-новите технологии, а по-скоро с простата конструкция и доказаното инженерство.

Според специалиста по оценка на автомобили Валерий Антуфиев, цитиран от Biznis Kurir, най-дълготрайните модели на пазара са предимно японски. Сред тях са Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado, Honda CR-V и Accord, както и Mitsubishi Lancer и Outlander. Общото между тези автомобили е, че използват атмосферни двигатели с относително проста конструкция, които при редовна поддръжка могат да изминат над 400 хил. километра без сериозни повреди.

България влиза в еврозоната като прецедент, но без икономически риск

Изненадата идва от Европа. Някои модели на Renault и Dacia – като Megane, Logan и Sandero – също попадат сред най-надеждните, когато са оборудвани с 1,6-литровия бензинов двигател K4M. Той е известен с ниските си разходи за поддръжка и дългия си експлоатационен живот, при условие че се спазват основните сервизни интервали, включително редовната смяна на ангренажния ремък.

Зъболекарските услуги у нас поскъпват почти двойно

Данните показват и по-широка тенденция: колкото по-сложни стават автомобилите, толкова повече потенциални източници на повреди се появяват. По-старите и по-опростени модели често са по-лесни и по-евтини за ремонт, докато съвременните автомобили, натоварени с електроника и сложни системи, могат да генерират по-високи разходи и повече престои в сервиза.

За купувачите на употребявани автомобили това означава едно – надеждността все още се крие в доказаните решения. Понякога най-добрият избор не е най-новият модел, а този, който вече е доказал, че може да издържи на времето.

