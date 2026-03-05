Google открива нов център за изкуствен интелект в Европа - ето къде

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
„Google“ открива в четвъртък център за изкуствен интелект в Берлин. Той ще обединява облачни изчисления, инфраструктура за данни и пространство за сътрудничество между стартъпи и изследователски институти. Проектът е част от обявената през ноември инвестиционна програма на компанията на стойност 5,5 милиарда евро за германската икономика.
Новият център се открива в момент, когато Германия и Европа като цяло се опитват да не изостанат в глобалната надпревара за лидерство в изкуствения интелект. Асоциацията за цифров бизнес „Битком“ предупреждава, че предизвикателствата са „огромни“, като посочва, че САЩ изграждат повече изчислителен капацитет всяка година, отколкото Германия разполага общо, предава БГНЕС.
Освен това едва една хилядна от германския федерален бюджет за 2026 г. е предвидена за развитие на изкуствения интелект. Канцлерът Фридрих Мерц вече заяви амбиция страната да се превърне в технологичен лидер, а миналия месец беше открит и индустриален хъб с участието на „Дойче Телеком“ и „Нвидиа“.
Според ръководителят на Германския изследователски център, Европа трябва да използва съществуващата американска инфраструктура, но паралелно с това да развива и собствени технологични възможности. Като възможна посока се посочва фокусът върху по-малки специализирани модели за индустриални приложения.
