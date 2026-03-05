Google открива нов център за изкуствен интелект в Европа - ето къде

Според експерти Европа трябва да използва съществуващата американска инфраструктура, но паралелно с това да развива и собствени технологични възможности

„Google“ открива в четвъртък център за изкуствен интелект в Берлин. Той ще обединява облачни изчисления, инфраструктура за данни и пространство за сътрудничество между стартъпи и изследователски институти. Проектът е част от обявената през ноември инвестиционна програма на компанията на стойност 5,5 милиарда евро за германската икономика.

Новият център се открива в момент, когато Германия и Европа като цяло се опитват да не изостанат в глобалната надпревара за лидерство в изкуствения интелект. Асоциацията за цифров бизнес „Битком“ предупреждава, че предизвикателствата са „огромни“, като посочва, че САЩ изграждат повече изчислителен капацитет всяка година, отколкото Германия разполага общо, предава БГНЕС.

Снимка: Reuters

Освен това едва една хилядна от германския федерален бюджет за 2026 г. е предвидена за развитие на изкуствения интелект. Канцлерът Фридрих Мерц вече заяви амбиция страната да се превърне в технологичен лидер, а миналия месец беше открит и индустриален хъб с участието на „Дойче Телеком“ и „Нвидиа“.

Според ръководителят на Германския изследователски център, Европа трябва да използва съществуващата американска инфраструктура, но паралелно с това да развива и собствени технологични възможности. Като възможна посока се посочва фокусът върху по-малки специализирани модели за индустриални приложения.

