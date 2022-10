Грешка в сайта на Apple издаде, че iPhone 14 Plus е щял да има друго име

На уебсайта на Apple все още се вижда, първоначално предназначеното име

Има теория според която iPhone 14 Plus първоначално е трябвало да се казва „‌iPhone 14‌ Max“. На уебсайта на Apple все още се вижда, първоначално предназначеното име за 6,7-инчовото устройство, преди компанията да промени решението си за кратко време, казва сайта MacRumors.

Както беше забелязано от холандския блог iCreate, в два случая на уебсайта на компанията Apple нарича ‌iPhone 14‌ Plus - „‌iPhone 14‌ Max“. Първо, в документ за поддръжка, който помага на потребителите да идентифицират своя iPhone, изображението на моделите ‌iPhone 14‌ Plus в пет цвята е наречено „iPhone-14-Max-colors“.

Снимка: Apple

Второ, на страница, която предоставя информация за съответствие и техническа информация за продуктите на компанията, Apple ясно изброява „‌iPhone 14‌ Max“ с номера на модела ‌iPhone 14‌ Plus, заедно с ‌iPhone 14‌, iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max.

Слуховете за ‌iPhone 14‌ се позовават на по-големия нисък модел на гамата като ‌iPhone 14‌ Max. Едва седмица преди събитието за лаунч на ‌iPhone‌, от изтичане на информация става ясно, че вместо това ще се казва ‌iPhone 14‌ Plus, използвайки отново името „Plus“ за първи път след ‌iPhone‌ 8.

Тим Кук представи новия iPhone 14

6,1-инчовият ‌iPhone 14‌ и 6,7-инчовият ‌iPhone 14‌ Plus споделят едни и същи функции и камери, като последният модел разполага с по-голям екран и батерия. Apple може би са смятали, че името Plus е по-подходящо за устройство, което предлага същите функции като по-малкия вариант, но в по-голяма форма. ‌iPhone 14‌ Plus стана достъпен за предварителна поръчка по-рано този месец и вече започна да пристига при клиентите в петък, 7 октомври.