Google пусна мощна функция с изкуствен интелект в 200 държави

Ето как работи Search Live

Search Live вече не е запазено само за потребители в САЩ. Google въвежда тази функция на всички места, където предлага AI режим, т.е. в повече от 200 държави и територии.

Функцията Search Live ви позволява да насочите камерата на телефона си към обект или сцена пред вас и след това да задавате въпроси за това, което виждате. Google за първи път демонстрира тази функция на конференцията I/O 2025, след което започна постепенното ѝ разпространение сред потребителите, пише Smartlife.

С последното разширение Search Live вече е достъпна в повече от 200 държави и територии. Това е голямо разширение за инструмент, който Google вижда като едно от по-практичните AI допълнения към ежедневното търсене.

Оттогава Google актуализира функцията, така че сега тя работи на модела Gemini 3.1 Flash. Компанията твърди, че това би трябвало да донесе по-естествени разговори, както и по-бързо и по-надеждно изживяване при използването ѝ.

Важна новост е, че новият модел е многоезичен. На практика това би трябвало да означава по-добро разбиране на заявките на различни езици и по-лесно използване на функцията Search Live извън англоезичната зона.

Можете да използвате Search Live чрез приложението Google на устройства с Android и iOS. Просто докоснете бутона „Live“ под лентата за търсене и веднага започнете разговор за това, което камерата вижда.

Функцията е достъпна и чрез Google Lens. Преживяването е практически същото като в основното приложение на Google, така че потребителите могат да изберат метода на достъп, който им е най-подходящ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN