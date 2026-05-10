В тази страна има пътища, по които се пуска музика, когато шофирате с правилната скорост

bTV Бизнес екип

Ето как работи

В Япония наистина има пътища, които „свирят“, докато шофирате. Това са така наречените мелодични пътища, участъци от пътя със специално изрязани канали, които, когато автомобилни гуми преминават по тях с определена скорост, издават разпознаваема мелодия, пише N1.

Как работи?

Това необичайно явление работи съвсем просто. Хиляди прецизно изрязани канали в асфалта са разположени така, че вибрациите на гумите създават тонове, а когато водачът поддържа препоръчителната скорост, тези тонове се превръщат в мелодия. Ако шофира твърде бързо или твърде бавно, звукът вече не звучи по същия начин, поради което тези пътища са не само атракция, но и своеобразно напомняне за спазване на ограничението на скоростта.

Японската национална туристическа организация съобщава, че в Япония има приблизително 30 такива мелодични пътя, разпръснати из цялата страна. Освен че привличат туристи и шофьори, търсещи необичайно преживяване, те представляват и гениална комбинация от технологии, дизайн и безопасност на движението.

Има ли другаде такива пътища?

Въпреки че подобни „музикални пътища“ могат да бъдат открити и в някои други страни, Atlas Obscura посочва, че Япония е своеобразен център за такива пътища, с повече от 20 локации, които са придобили голяма популярност. Ето защо това явление често се свързва с Япония, където необичайни идеи и практични решения често се съчетават по много оригинален начин.

Това, което прави мелодичните пътища особено интересни, е фактът, че зад „музиката от асфалта“ не се крие електроника, високоговорители или скрити устройства. Всичко възниква механично, единствено благодарение на връзката между пътната настилка, разположението на каналите и движението на превозното средство. Именно затова на мнозина им се струва невероятно, че един обикновен път може да свири, въпреки че обяснението е напълно реално и доста гениално.

За шофьорите това е кратко, но запомнящо се преживяване. За туристите това е поредното потвърждение, че Япония успява да намери начин да изненада дори в най-обикновените неща. А за останалия свят това е доказателство, че дори пътуването до дадена дестинация понякога може да има свой собствен саундтрак.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

