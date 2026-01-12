Google представи новия Gemini AI за онлайн търговията

Инструментът ще позволи пазаруване директно в приложението на Google

Google представи нова версия на своя професионален AI пакет Gemini, насочена към онлайн търговията на дребно, с цел да създаде безпроблемни взаимодействия за потребителите — от търсене на продукти до обслужване на клиенти, предаде АФП.

Gemini Enterprise for Customer Experience (CX) ще „използва сложни механизми за разсъждение, за да разбира намеренията и да изпълнява многоходови задачи от името на клиента, като взема предвид неговите предпочитания и дадено съгласие“, се казва в изявление на Google.

Инструментът ще позволява на потребителите да пазаруват и да взаимодействат с обслужването на клиенти, без да напускат приложението на Google.

С продължаването на използването на услугата на потребителите ще бъдат предлагани продукти, съобразени с техните предпочитания, от компании, които са приели новите протоколи на Google.

Гигантът в онлайн търсенето съобщи, че вече е подписал споразумения с водещи американски вериги, сред които пицариите Papa John’s, магазините за домашни подобрения Lowe’s, както и търговските гиганти Walmart и Kroger.

„Работим заедно, за да персонализираме всяко взаимодействие, да опростим всяко решение и да премахнем триенето във всички точки на контакт с клиентите“, заяви Кевин Васкони, главен дигитален и технологичен директор на Papa John’s, цитиран от БГНЕС.

От Walmart посочиха, че инструментът ще им помогне да предлагат продукти, които най-добре отговарят на нуждите на клиентите им, като по-често превръщат търсенията на продукти в реални покупки.

„Искаме да помогнем на клиентите да получат това, от което се нуждаят и което желаят, когато и където го искат“, заяви Джон Фърнър, бъдещ президент и главен изпълнителен директор на Walmart, като обеща „безпроблемни пазарувания… които са по-интуитивни и по-лични от всякога“.

