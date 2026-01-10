Най-евтината дестинация през 2026 г. - има 18 ресторанта със звезда Мишлен

Градът е често е пренебрегван като дестинация за кратка градска почивка

Skyscanner разкри най-евтината дестинация, до която пътниците ще могат да летят през 2026 г., а начело на списъка е град, до който средната цена на двупосочен билет през годината е около 120 евро, съобщава N1 Zagreb. За тези, които планират пътуване през февруари, има оферти от около 50 евро за двупосочен полет.

Лион, разположен в югоизточна Франция в живописния регион Оверн-Рона-Алпи, често е пренебрегван като дестинация за кратка градска почивка. Въпреки това, той е истински рай за любителите на храната и град, неофициално наречен „Световна столица на гастрономията“, най-вече защото има повече ресторанти на глава от населението от всеки друг град във Франция.

Лион е дом на редица емблематични ресторанти, включително 18 с една или повече звезди Мишлен.

„Папата на гастрономията“

В центъра на гастрономическата култура на Лион са „бушоните“ – уютни и предимно достъпни ресторанти, които сервират обилни ястия от традиционната лионска кухня, като колбаси, кок о вино и пастет от патица. Те се характеризират с топла и спокойна атмосфера, традиционна декорация и ненатрапчиво обслужване, а много от тях предлагат фиксирани менюта на предварително определена цена.

В града има няколко ресторанта с две звезди Мишлен, сред които „Пол Бокюз“ е може би най-известният. Кръстен на известния готвач, наричан „таткото на гастрономията“, този колоритен ресторант се намира по бреговете на река Сона, северно от центъра на Лион. Интериорът е класически, с бели покривки и полилеи, а кухнята понякога се отваря към трапезарията, предлагайки на гостите демонстрация на живо на приготвянето на съвременна френска кухня.

„Le Neuvième Art“ е друг елегантен ресторант с две звезди Мишлен. Специализирано във висшата кухня, това светло и модерно пространство предлага естетически изискани ястия, с акцент върху зелената цветова палитра, съобщава Express.co.uk.

Лион е привлекателен не само със своята гастрономия. Това е град, идеален за разходки, с богата история, която се простира от римски руини до средновековни улици. Кварталът Vieux Lyon (Старият Лион) е обект на световното наследство на ЮНЕСКО благодарение на впечатляващата си ренесансова архитектура, калдъръмени улички и скрити дворове.

Особено внимание се обръща на трабулите, скрити покрити проходи, които първоначално са служели на работниците в копринената промишленост, а по-късно са били използвани от френското съпротивително движение по време на Втората световна война.

От насекоми до кости на динозаври

Една от най-впечатляващите сгради в града е базиликата „Нотр Дам дьо Фурвиер“. Според лионските стандарти тя е сравнително нова, построена в края на 19 век и вдъхновена от византийския, готическия и романския стил. Богато украсената екстериорна част от дялан камък и пищният интериор с рисувани тавани и витражи я правят един от най-сниманите символи на града.

„Musée des Confluences“, музей на науката и антропологията, открит през 2014 г., има много по-модерен вид. Сградата от стомана и стъкло, чиято форма е замислена като „кристален облак“, предлага богат избор от експонати, от насекоми до кости на динозаври, както и множество интерактивни съдържания, които стимулират детското въображение.

