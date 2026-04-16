Европа ще конкурира X и Meta със собствена екосистема от социални мрежи

Защо Европа предприема тази стъпка?

Нова европейска платформа ще стартира днес, обещавайки на потребителите пълна собственост върху техните данни, пише Euronews. Цеелта на тази нова инициатива е да се конкурира с големите гиганти като Meta и X.

Ходът идва на фона на нарастващото напрежение между Брюксел и американските технологични гиганти, които доминират социалните медии. Meta и други платформи за социални медии са подложени на критики заради уж пристрастяващ дизайн.

През декември компанията X на Илон Мъск получи най-голямата глоба досега от Европейската комисия за нарушаване на правилата за прозрачност.

Междувременно, чатботът с изкуствен интелект Grok на компанията генерира неконсенсусни фалшиви голи снимки, призовавайки около 50 европейски законодатели да призоват Европейската комисия да „изгради европейски социални медии сега“.

Това европейска социална мрежа ли ще бъде?

Новата инициатива, базирана в Нидерландия, наречена Eurosky, сама по себе си не е платформа за социални медии. Но тя предоставя на потребителите единна цифрова идентичност, която им обещава пълна собственост върху данните им, хоствани на европейски сървъри и в съответствие със законодателството на ЕС.

Цифровата идентичност позволява на потребителите да се включат в AT протокола, който е рамката, която е в основата на услуги като социалните медийни платформи Bluesky и други приложения.

От платформата съобщават, че с разширяването на екосистемата все повече приложения ще станат достъпви. Инициативата е базирана в Нидерландия и включва предприемачи, технолози и граждански групи.