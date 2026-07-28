Турският текстилен сектор с рекордни приходи за 6 месеца - износът достигна 4,13 млрд. евро

Износът за африканските държави е нараснал с 4,9% и е достигнал 672 милиона евро

Турският текстилен сектор е реализирал износ на стойност 4,13 милиарда евро през първите шест месеца на 2026 г., съобщава Анадолската агенция, като се позовава на данни на Асоциацията на износителите от Югоизточния Анадол. През този период местните производители са изнесли 1,226 милиона тона текстилна продукция към 196 държави и свободни зони, като най-голям дял от приходите - 1,5 милиарда евро - е реализиран от износ за страните от Европейския съюз.

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По данни на представителите на сектора износът за африканските държави е нараснал с 4,9% и е достигнал 672 милиона евро. Сред основните пазари за турски текстил на първо място е Италия с внос на стойност 339 милиона евро, следвана от САЩ с 265 милиона евро и Испания с 255 милиона евро, предава БТА.

Разпределен по продуктови групи, най-голям дял от износа имат платовете на стойност 2,53 милиарда евро. Следват преждите с 1,07 милиарда евро и влакната с 541 милиона евро. Най-големите износители в страната са производителите от Истанбул, следвани от тези в Газиантеп, Бурса и Кахраманмараш.

Заместник-председателят на Съвета на износителите в Турция и представител на сектор „Текстил и суровини“ Ахмет Йоксюз заяви пред агенцията, че глобалната несигурност и геополитическите процеси оказват пряко влияние върху търсенето на основните експортни пазари и върху представянето на сектора. По думите му турската текстилна индустрия заема важно място в световната търговия благодарение на своята интегрирана производствена структура, високото качество, бързите доставки и добре развитата логистична инфраструктура.

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„Смятаме, че настоящите резултати са отражение на глобалната икономическа среда, а не на реалния потенциал на нашия сектор. Текстилната индустрия преминава през сериозна трансформация както в Турция, така и в световен мащаб. Макар забавянето на глобалното търсене, натискът върху разходите и условията на международната конкуренция да създават предизвикателства, преструктурирането на веригите за доставки открива значителни възможности за Турция“, коментира Йоксюз, цитира БТА.

Той подчерта още, че конкуренцията вече не се определя единствено от цената, а и от качеството, скоростта, устойчивостта, технологиите и иновациите. Според него, за да запази конкурентоспособността си, секторът трябва да постави още по-силен акцент върху производството с добавена стойност, техническия и функционалния текстил, дигитализацията, устойчивото развитие и научноизследователската и развойната дейност.