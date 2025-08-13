Как да защитите работата си от изкуствения интелект и да станете незаменими?

Бил Гейтс твърди, че само три професии ще оцелеят, но има как да запазите работата си

Харесва ви или не, ерата на изкуствения интелект е настъпила. Тя е в социалните медии, в колите и вече е на много работни места, което кара много експерти да отправят предупреждения за това как нуждата от хора може да стане отживелица в някои професии. Бил Гейтс е сред тези, които споделиха своите теории, твърдейки, че ще има само три работни места, които ще оцелеят след възхода на изкуствения интелект.

Тези работни места включват програмисти, енергийни експерти и биолози - но тъй като технологиите стават все по-напреднали, могат ли и те да бъдат изложени на риск?

В крайна сметка не може да навреди да знаете как да си осигурите работата, а експертът по кариерно развитие Роб Фелпс от AI Jobs сподели няколко съвета, които да ви помогнат да се борите, ако изкуственият интелект някога почука на вратата ви, пише Unilad.

Запознайте се с изкуствения интелект

Да победите изкуствения интелект не означава да бягате от него; вместо това Фелпс препоръчва да се запознаете с технологията, в идеалния случай преди работодателят ви, и да развиете уменията си, за да я внедрите. Експертът обясни: „Ако чакате, докато работодателят ви направи използването на изкуствен интелект задължителни, вече изоставате.

„Не е нужно да ставате експерт по програмиране за една нощ, но ако станете грамотни в областта на изкуствения интелект, отделяйки време, за да научите как инструментите с изкуствен интелект могат да работят във вашата област, означава, че можете да започнете да ги интегрирате в работния си процес.“ Запознаването с изкуствения интелект не само ви помага да сте в крак с технологиите, но и ви позволява да помогнете на други членове на екипа да се научат как да го използват, затвърждавайки позицията си на ценен член на бизнеса.

Фелпс добави: „Научете как да използвате инструменти с изкуствен интелект в платформи, които вече използвате, за да ускорите по-повтарящите се и досадни задачи, което ви позволява да се съсредоточите върху повече креативност и по-задълбочено мислене.

„Експериментирането с тези инструменти означава, че сте готови, когато трябва да ги използвате, и това ще покаже, че можете да продължите напред, вместо да бъдете изоставени – и в крайна сметка заменени.“, добави той.

Подчертайте умения, които „не могат да бъдат автоматизирани“

Що се отнася до доказването, че сте ценен актив срещу изкуствения интелект, Фелпс отбеляза, че това да си човек е „най-силната ви защита“.

„Изкуственият интелект е бърз и ефикасен, но не знае как да мотивира екип, да „чете“ стаята по време на среща или да взема предвид етичните съображения на дългосрочните планове“, обясни той.

„Основните“ умения, които ИИ все още не е усвоил, включват емоционална интелигентност и водене на преговори, каза Фелпс, въпреки че подчерта: „Тези „меки умения“ често могат да бъдат подценявани, така че е изключително важно да се уверите, че вашите умения са видими за ръководството, за да знаят колко важна е вашата роля.

„Станете известен като някой, който не е просто трудолюбив и ефективен работник, а като някой, който е абсолютно незаменим.“, съветва експертът.

Решавайте проблеми

Разбира се, ИИ може да изпълнява задачи, които му поставите, но вместо просто да правите това, което ви се казва, заемете се с решаването на проблеми, които виждате да ви идват на пътя. Фелпс каза: „Вместо просто да изпълнявате задачи, помислете за неща като това как процесите могат да бъдат рационализирани или дали има по-интелигентен начин да се правят нещата.“

Тази способност да мислите една крачка напред и да решавате проблеми помага да се гарантира, че можете да подобрите процесите на работното място и от своя страна да станете много по-трудни за замяна.

Изострете уменията си за критично мислене

Изкуственият интелект може да отговори на почти всичко, затова Фелпс препоръча да се научите да „задавате по-добри въпроси“.

„Способността да задавате правилните въпроси и да мислите отвъд повърхността на отговора, да оспорвате отговора и да интерпретирате значението му – е това, което ви отличава от изкуствения интелект“, обясни той.

Експертът посочи, че критичното мислене, перспективата и добрата преценка са качества, които изкуственият интелект просто не може да замени, така че развиването на тези умения е един от най-добрите начини да подготвите ролята си за бъдещето.

„Практикувайте да мислите ясно, нестандартно и логично, за да копаете по-дълбоко, да свързвате точки, които другите са пропуснали, и да задавате и отговаряте на въпроси, на които изкуственият интелект не може“, добави Фелпс.

