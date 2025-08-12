Алтман: AI не плаши 22-годишните, а 62-годишните

Променете се или рискувайте да останете на брега, докато корабът на AI отплава., казва той

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман е убеден, че работни места несъмнено ще изчезнат заради AI, но според него младите ще се нагодят по-лесно.

„По-притеснен съм не за 22-годишния, а за 62-годишния, който не иска да се преквалифицира – или както политиците го наричат, „reskill“ – нещо, което никой всъщност не желае“, каза той в YouTube предаването „Huge Conversations“ на Клео Абрам. Ако сега завършвах колеж, щях да се чувствам като най-късметлийското хлапе в историята, добави той.

Естествено, основанията му не свършват дотук. Алтман посочи колко широки са възможностите на новите технологии: „Никога не е имало по-удивително време да създадеш нещо съвсем ново, да основеш компания, каквото и да е.“ Според него днес е „напълно възможно да стартираш еднолична фирма, която да достигне оценка над един милиард долара и по-важното – да предложи страхотен продукт и услуга на света“, пише Business Insider.

Но, както казва народът ни, „не слагай всички яйца в една кошница“. Някои негови колеги в сектора далеч не са толкова оптимистични. Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодеи предупреди това лято, че AI може да заличи до 50 % от началните „бели якички“ през следващите пет години. Той определи сценариите като „потенциална катастрофа“, за която индустрията и политиците не подготвят адекватно обществото.

Страхът, според Алтман, не е оправдан. Докато Амодеи чертае мрачни прогнози, Алтман гледа отвъд краткия хоризонт. Той признава, че отвъд пет години предвижданията стават мъгляви, но рисува смела картина: „През 2035 г. студентът, ако въобще ходи в колеж, може да замине на мисия за изследване на Слънчевата система – със суперинтересна, отлично платена работа и да ни съжалява, че сме вършили скучната старомодна работа.“

Последно, но не и по значение – въпросът за преквалификацията остава. Както изглежда, Алтман подава ръка към младите, а към по-възрастните отправя предизвикателство: променете се или рискувайте да останете на брега, докато корабът на AI отплава.

