OpenAI пуска GPT-5: Ето какво е новото

OpenAI пусна най-модерния си езиков модел до момента – GPT-5. Това е водещият продукт, за който компанията твърди, че ще даде тласък на ChatGPT, в момент, когато той струва приблизително 500 милиарда долара и се стреми да запази предимство пред конкуренти като Google, Anthropic и други, съобщава Forbes.

OpenAI нарече GPT-5 своя „най-умен, най-бърз и най-полезен модел досега“. Те наблягат на подобренията в кодирането, математиката, писането и здравословните проблеми.

Според OpenAI, GPT-5 може да отговаря на въпроси по-бързо. Той е по-малко податлив на халюцинации (ситуации, в които моделът предоставя невярна или подвеждаща информация) в сравнение с предишните модели.

Моделът постепенно се разпространява за потребителите на плановете ChatGPT Plus, Pro, Team и Free от четвъртък, докато потребителите на версиите Enterprise и Education ще получат достъп след седмица.

Ожесточена конкуренция

OpenAI счита GPT-5 за свой флагмански модел. Това го поставя в пряка конкуренция с основни търговски конкуренти като Grok 4 на xAI, Gemini 2.5 на Google и Clod 4 на Antropik. Китайската DeepSeek със своя модел V3 също се бори за потребители на пазара на изкуствен интелект. Главният изпълнителен директор на xAI, Илон Мъск, заяви, че Grok 5 ще бъде „пуснат преди края на годината и ще бъде изключително добър“. Не е известно кога Google или Anthropic ще пуснат следващите версии на своите модели Gemini или Claude.

Разрешаване на халюцинации

Халюцинациите се превръщат във все по-забележим проблем в продуктите на OpenAI и други фирми за изкуствен интелект. През април OpenAI съобщи, че моделите му GPT-o3 и o4-mini халюцинират в 30%–50% от времето. Все още не е напълно ясно защо. Според независими тестове на Vectara, моделът R1 на Dipsik халюцинира повече от стандартните им модели. В случая с GPT-5, отговорите му са с около 45% по-малко склонни да съдържат фактически грешки в сравнение с тези на модела GPT-4o, твърди OpenAI.

Отговаряне на злонамерени заявки

ChatGPT преди това разчиташе на обучение по сигурност, основано на отхвърляне на потребителски заявки. Това е подход, който е ефективен за явно злонамерени заявки . Но той е по-малко успешен в ситуации, когато намерението на потребителя е неясно. Или когато информацията може да се използва както за добри, така и за лоши цели. Злонамерените заявки включват например искане на инструкции за извършване на незаконни дейности или писане на зловреден софтуер.

GPT-5 използва нов подход, наречен „сигурни отговори“. Той помага на модела да предоставя полезна информация, без да преминава границите на сигурност. Това означава, че GPT-5 може частично да отговаря на въпроси, които преди това би отхвърлил напълно. И ако трябва да откаже заявката, той „прозрачно ще обясни защо го е направил и ще предложи безопасни алтернативи“, според OpenAI.

Незначителни подобрения

Според информация, публикувана от портала The Information, позовавайки се на неназовани източници от OpenAI и Microsoft, подобренията в GPT-5 не са толкова големи, колкото тези между предишни версии, като GPT-3 и GPT-4. Една от причините е „намаляващата наличност на висококачествени данни от интернет“, използвани за обучение на модели.

Microsoft обяви, че GPT-5 ще бъде интегриран в повече от техните продукти за потребители, фирми и разработчици, включително Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot и Azure AI Foundry.

