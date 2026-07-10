България изостава по брой бързоразвиващи се компании в ЕС

Какво са скейлъп компаниите и защо в България липсват?

Страната ни е сред държавите с най-малко бързоразвиващи се иновативни компании в ЕС. Данните на European Scaleup Institute и Европейската комисия показват, че страната е сред последните в ЕС по брой на т.нар. scaleup компании спрямо населението, предава БГНЕС.

Скейлъп компаниите представляват предприятия на възраст до 10 години, които вече са преминали началния етап на развитие, доказали са устойчив бизнес модел и навлизат във фаза на бърз и траен растеж на приходите. Именно те все по-често се определят като гръбнака на новата европейска икономика.

По този показател лидер в Европейския съюз е Ирландия с 415,3 скейлъп компании на един милион жители. Следват Швеция с 354,7 и Дания с 274,3. В дъното на класацията са Румъния, България и Латвия.

Същевременно най-бързо нарастващите скейлъп компании през периода 2023-2024 г. са регистрирани в Латвия, Португалия и Гърция, където е отчетено най-силно увеличение, особено по отношение на броя на служителите.

Обратната тенденция се наблюдава в Ирландия, Люксембург и Естония, които отбелязват най-голям спад в темповете на растеж през същия период.

Енергетиката и технологиите водят растежа

Макар секторът на селското стопанство и рибарството да отчита най-силен годишен ръст между 2023 и 2024 г., в по-дългосрочен план най-успешно се развиват компаниите в областта на информационните и комуникационните технологии, бизнес услугите и енергетиката.

Най-значителен възход през периода 2020-2024 г. бележат предприятията в секторите електроенергия, природен газ и топлоенергия. Според анализа това се дължи на ускорения енергиен преход в Европейския съюз и нарастващите инвестиции в нови технологии.

ЕС инвестира милиарди в новите компании

Европейският съюз вече обяви програма на стойност 5 милиарда евро в подкрепа на най-иновативните европейски технологични компании с потенциал за бърз растеж. Първите инвестиции по нея се очаква да бъдат направени през есента.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие подчертава, че подобни инвестиции са от ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

„Значителни публични средства се насочват към инкубатори за подкрепа на стартиращи и бързоразвиващи се компании. Това е решаващо за повишаване на конкурентоспособността, иновациите, производителността и заетостта“, посочва организацията в свой доклад.