Приет на първо четене: Бюджетът на ДОО предвижда максимална пенсия от 1738 евро

Как ще се променят пенсиите от 1 август?

На първо четене одобриха бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), който възлиза на мащабните 1532 млрд. евро. 13,5 млрд. евро отиват директно за изплащане на пенсии, пише БНТ.

Колко стават пенсиите от 1 август?

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Проектобюджетът залага 7,8% ръст на пенсиите. Максимална пенсия става 1738,40 евро, средна пенсия 543 евро, минимална пенсия 347 евро и социална пенсия 183 евро

Най-горещата тема в залата се оказа решението минималните осигурителни прагове да се изравнят с минималната работна заплата (620,20 евро), а максималният осигурителен доход да стане 2300 евро от 1 август.

Според вносителите това е ключова стъпка срещу укриването на доходи. Опозицията обаче предупреди за обратен ефект.

Сериозен спор се разгоря и около това дали минималната пенсия трябва да бъде над линията на бедност. Асен Василев (ПП) подчерта, че е недопустимо хора с пълен стаж и изрядни осигуровки да бъдат оставяни под този праг.

Социалният министър Наталия Ефремова обаче беше категорична, че бюджетът гарантира в пълен обхват социалните права, без да натоварва хазната.

Какво предстои?

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След като бюджетът на ДОО премина първото си сито, вниманието на депутатите се насочва към проектобюджета на Здравната каса (НЗОК). Той възлиза на над 5,2 милиарда евро, което е с 8% повече спрямо миналата година.

Предстои между първо и второ четене партиите да внесат своите финални корекции, преди бюджетите да станат закон.