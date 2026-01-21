ChatGPT ще ви показва реклами, базирани изцяло на разговорите ви

През миналата година OpenAI представи инструмента „Instant Checkout“, който позволява директни покупки в платформата

ChatGPT скоро ще започне да показва реклами за продукти и услуги, които смята, че потребителите биха искали да закупят. OpenAI обяви в петък, че ще тества рекламно съдържание в безплатната версия на услугата за влезли в системата пълнолетни потребители в САЩ, предава CNN. Паралелно с това компанията въвежда нов абонаментен план „Go“ на цена от 8 долара месечно, който предлага разширени функции като по-дълга памет и повече възможности за генериране на изображения и е по-евтин от плановете Plus (20 долара) и Pro (200 долара).

Потребителите на абонамента „Go“ също ще виждат реклами, докато клиентите на Plus, Pro и бизнес потребителите на OpenAI няма да бъдат обект на рекламно съдържание. Главният изпълнителен директор Сам Алтман в миналото е изразявал резерви към идеята за реклами в ChatGPT, но стъпката идва на фона на усилията на компанията да увеличи приходите си от около 800 млн. месечни потребители. Това е необходимо, за да финансира ангажимента си за инвестиции в размер на 1,4 трилиона долара в инфраструктура за изкуствен интелект през следващите осем години.

През миналата година OpenAI представи инструмента „Instant Checkout“, който позволява директни покупки от търговци като Walmart и Etsy през ChatGPT. Компанията въведе и решения в сфери като здравеопазване и образование, стремейки се да превърне чатбота в по-съществена част от ежедневието на потребителите и да ги насърчи към платени абонаменти. Рекламата се разглежда като потенциално доходоносна стратегия, тъй като данните от разговорите могат да позволят силно таргетирано съдържание.

В рамките на тестовете рекламите ще се появяват в долната част на отговорите на ChatGPT и ще бъдат ясно обозначени като „спонсорирани“. OpenAI уверява, че рекламите няма да влияят върху съдържанието на отговорите и че те ще продължат да бъдат водени от това, което е най-полезно за потребителя. Компанията подчертава още, че няма да продава потребителски данни или разговори на рекламодатели, че ще позволи изключване на персонализираните реклами и че няма да показва реклами по регулирани теми като здраве, психично здраве и политика.

Самият Алтман е заявявал в интервю през 2024 г., че „мрази“ рекламите и е наричал съчетаването им с изкуствен интелект „уникално обезпокоително“, макар и да не е изключвал напълно подобна възможност. Въвеждането на реклами в разговорите с чатботове остава спорно, предвид личния характер на част от тези взаимодействия, и увеличава отговорността на OpenAI да не препоръчва потенциално опасни продукти, особено на фона на съдебни дела, свързани с твърдения за вредно съдържание.

Компанията заяви още, че няма да показва реклами на потребители под 18 години, като използва изкуствен интелект за преценка на възрастта, а подобни рекламни практики вече се налагат и от други платформи – например Meta, която от декември използва разговорите с AI чатбота си за по-персонализирани реклами.

