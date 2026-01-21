BGN → EUR
Технологии ChatGPT ще ви показва реклами, базирани изцяло на разговорите ви

ChatGPT ще ви показва реклами, базирани изцяло на разговорите ви

bTV Бизнес екип

През миналата година OpenAI представи инструмента „Instant Checkout“, който позволява директни покупки в платформата

ChatGPT скоро ще започне да показва реклами за продукти и услуги, които смята, че потребителите биха искали да закупят. OpenAI обяви в петък, че ще тества рекламно съдържание в безплатната версия на услугата за влезли в системата пълнолетни потребители в САЩ, предава CNN. Паралелно с това компанията въвежда нов абонаментен план „Go“ на цена от 8 долара месечно, който предлага разширени функции като по-дълга памет и повече възможности за генериране на изображения и е по-евтин от плановете Plus (20 долара) и Pro (200 долара).

Снимка: Getty Images / iStock

Потребителите на абонамента „Go“ също ще виждат реклами, докато клиентите на Plus, Pro и бизнес потребителите на OpenAI няма да бъдат обект на рекламно съдържание. Главният изпълнителен директор Сам Алтман в миналото е изразявал резерви към идеята за реклами в ChatGPT, но стъпката идва на фона на усилията на компанията да увеличи приходите си от около 800 млн. месечни потребители. Това е необходимо, за да финансира ангажимента си за инвестиции в размер на 1,4 трилиона долара в инфраструктура за изкуствен интелект през следващите осем години. 

През миналата година OpenAI представи инструмента Instant Checkout“, който позволява директни покупки от търговци като Walmart и Etsy през ChatGPT. Компанията въведе и решения в сфери като здравеопазване и образование, стремейки се да превърне чатбота в по-съществена част от ежедневието на потребителите и да ги насърчи към платени абонаменти. Рекламата се разглежда като потенциално доходоносна стратегия, тъй като данните от разговорите могат да позволят силно таргетирано съдържание.

Снимка: iStock

В рамките на тестовете рекламите ще се появяват в долната част на отговорите на ChatGPT и ще бъдат ясно обозначени като спонсорирани“. OpenAI уверява, че рекламите няма да влияят върху съдържанието на отговорите и че те ще продължат да бъдат водени от това, което е най-полезно за потребителя. Компанията подчертава още, че няма да продава потребителски данни или разговори на рекламодатели, че ще позволи изключване на персонализираните реклами и че няма да показва реклами по регулирани теми като здраве, психично здраве и политика.

„Ти счупи сърцето ми. Аз го направих на чанта“

Самият Алтман е заявявал в интервю през 2024 г., че мразирекламите и е наричал съчетаването им с изкуствен интелект уникално обезпокоително, макар и да не е изключвал напълно подобна възможност. Въвеждането на реклами в разговорите с чатботове остава спорно, предвид личния характер на част от тези взаимодействия, и увеличава отговорността на OpenAI да не препоръчва потенциално опасни продукти, особено на фона на съдебни дела, свързани с твърдения за вредно съдържание.

Компанията заяви още, че няма да показва реклами на потребители под 18 години, като използва изкуствен интелект за преценка на възрастта, а подобни рекламни практики вече се налагат и от други платформи например Meta, която от декември използва разговорите с AI чатбота си за по-персонализирани реклами.

