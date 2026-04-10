ChatGPT пуска нов абонаментен план

Новият план е за потребители, занимаващи се с програмиране

OpenAI обяви нов абонаментен план за ChatGPT на цена от 100 долара месечно - – нещо, което активните потребители отдавна очакват, пише TechCrunch.

Досега платформата се предлагаше в няколко месечни варианта – безплатен план с реклами, Go за 8 долара на месец (с реклами), Plus за 20 долара без реклами и най-високият Pro план за 200 долара. Въпреки че последният не е изрично посочен в момента на сайта, от компанията потвърждават, че остава наличен.

Новият Pro план за 100 долара е насочен основно към хора, които използват ChatGPT за програмиране. Той предлага пет пъти по-голям достъп до инструмента Codex в сравнение с плана Plus.

От OpenAI не крият, че новото ценово ниво цели да конкурира Anthropic, която отдавна предлага подобен абонамент за своя модел Claude.

Според компанията новият план е създаден, за да осигури по-голям капацитет за работа, особено при по-интензивно използване, когато ограниченията са от значение.

Въпреки това нито един от плановете не предлага неограничен достъп. Най-скъпият вариант – за 200 долара – осигурява значително по-високи лимити спрямо Plus, като основната разлика между отделните нива остава именно в ограниченията за използване.

По данни на компанията над 3 милиона души по света използват Codex всяка седмица, като броят им е нараснал пет пъти за последните три месеца.