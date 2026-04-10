ChatGPT пуска нов абонаментен план

bTV Бизнес екип

Новият план е за потребители, занимаващи се с програмиране

OpenAI обяви нов абонаментен план за ChatGPT на цена от 100 долара месечно - – нещо, което активните потребители отдавна очакват, пише TechCrunch.

Досега платформата се предлагаше в няколко месечни варианта – безплатен план с реклами, Go за 8 долара на месец (с реклами), Plus за 20 долара без реклами и най-високият Pro план за 200 долара. Въпреки че последният не е изрично посочен в момента на сайта, от компанията потвърждават, че остава наличен.

Новият Pro план за 100 долара е насочен основно към хора, които използват ChatGPT за програмиране. Той предлага пет пъти по-голям достъп до инструмента Codex в сравнение с плана Plus.

125 години след откриването си българска пивоварна спира временно работа

От OpenAI не крият, че новото ценово ниво цели да конкурира Anthropic, която отдавна предлага подобен абонамент за своя модел Claude.

Според компанията новият план е създаден, за да осигури по-голям капацитет за работа, особено при по-интензивно използване, когато ограниченията са от значение.

Най-старият действащ производител на шоколад създава парк за 433 млн. евро

Въпреки това нито един от плановете не предлага неограничен достъп. Най-скъпият вариант – за 200 долара – осигурява значително по-високи лимити спрямо Plus, като основната разлика между отделните нива остава именно в ограниченията за използване.

По данни на компанията над 3 милиона души по света използват Codex всяка седмица, като броят им е нараснал пет пъти за последните три месеца.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Вижте още автори
