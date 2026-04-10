125 години след откриването си българска пивоварна спира временно работа

Една от най-старите пивоварни в България – "Ломско пиво" АД – временно преустановява производството си след повече от век история. Решението е взето от Съвета на директорите на 8 април 2026 г. заради възникнала сериозна авария в производствения цикъл, която налага основен ремонт на част от оборудването .

От дружеството уточняват, че дейността ще бъде възобновена след отстраняване на проблема, като инвеститорите ще бъдат уведомени при подновяване на производството. Неофициална информация, разпространена в социалните мрежи, сочи, че ремонтът може да продължи около една година, но към момента няма официално потвърждение за конкретен срок.

Пивоварната в Лом е основана през 1894 г. от чешките предприемачи Б. Малотин и В. Хозман, а производството започва през 1895 г. По това време градът е сред ключовите търговски центрове по река Дунав, което подпомага развитието на предприятието.

Днес "Ломско пиво" АД развива дейност в производството на пиво и други напитки, включително малцов дестилат, високоалкохолни и безалкохолни продукти . Финансовият отчет за 2025 г. обаче показва сериозно влошаване на резултатите – приходите от продажби спадат до 2,863 млн. лв. спрямо 4,156 млн. лв. година по-рано. Към края на годината собственият капитал е отрицателен – минус 1,633 млн. лв.