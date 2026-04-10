×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
96.55 $/барел
Bitcoin
$72,239.6
Последвайте ни
Най-старият действащ производител на шоколад създава парк за 433 млн. евро

Най-старият действащ производител на шоколад създава парк за 433 млн. евро

bTV Бизнес екип

Очакванията са комплексът да привлича до 1 милион посетители годишно

Шоколадов туристически парк на стойност над 400 млн. евро ще отвори врати в Швейцария. Новата атракция към фабриката Cailler в град Брок ще "популяризира уникалното културно и индустриално наследство на мястото и производството на шоколад Cailler“.

Проектът предвижда преобразяване на съществуващия комплекс чрез съчетание на традиция и модерни туристически решения. Сред основните акценти са бившите механични работилници, възстановена производствена линия, нова изложбена галерия и оранжерии с форма на какаови зърна. Всичко това ще поведе посетителите на своеобразно "пътешествие" – от отглеждането на какаото до използването на прочутото мляко от региона Грюер.

Кулминацията на обиколката ще бъде т.нар. Chocolate Emporium, където гостите ще могат да дегустират богат асортимент от продукти на Cailler.

Фабриката в Брок, призната за най-старата действаща шоколадова фабрика в света, е включена във Федералния инвентар на обектите на наследството на Швейцария (ISOS). При получаване на необходимите разрешителни, инвеститорите планират първата фаза на проекта да бъде завършена до 2030 г.

По данни на Асоциацията на Gruyère Chocolat бюджетът възлиза на около 400 милиона швейцарски франка. Амбицията е новият парк да съхрани "силната идентичност" на мястото, като същевременно модернизира и развие културните и туристическите му функции.

Очакванията са комплексът да привлича до един милион посетители годишно.

Проектът включва и събаряне на настоящия музей Maison Cailler, за да бъде изграден нов, по-компактен център с реставрирана неоренесансова фасада. В него ще се провеждат кулинарни работилници, водени от майстори шоколатиери. Предвижда се и възстановяване на оригиналното ниво на пространството пред фабриката.

Инициативата стартира преди четири години, а в края на 2023 г. започнаха процедурите по предварителен преглед. Проектът Cailler Chocolate Park вече е внесен за обществено обсъждане от общината на Брок.

За реализацията му ще бъдат необходими промени в местния устройствен план, както и одобрението на около десет разрешителни за строеж.

Достъпът до бъдещия парк ще бъде улеснен чрез директни железопътни връзки от Берн до спирка Broc-Chocolaterie, а допълнителна въжена платформа ще свързва комплекса с подземен паркинг извън територията му.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата